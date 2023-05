Dostal jsem se do složité situace, protože jsem chtěl v kvalifikaci agresivní nastavení, uznává Leclerc

Charles Leclerc po nehodě v kvalifikaci na Velkou cenu Miami popřel, že by musel změnit svůj jezdecký styl ve formuli 1.

Pilot Ferrari ve vysoké rychlosti ztratil kontrolu nad svým vozem v sedmé zatáčce svého druhého měřeného pokusu v Q3 a narazil do bariéry. Minutu a půl před koncem byla kvalifikace předčasně ukončena.

Ve stejné zatáčce přitom Leclerc chyboval už v pátečním tréninku.

Monačan se nicméně domnívá, že nemusí kvůli tomu měnit svůj jezdecký styl.

„Ne, nemyslím si. Samozřejmě to ale, obzvlášť v těchto víkendech, potřebuji v Q3 zvládnout lépe,“ řekl Leclerc.

„Nakonec to tak je. Dostal jsem sám sebe do složité situace, protože jsem chtěl pro kvalifikaci velmi agresivní nastavení, i když jsem věděl, že pro to budu muset dostat z auta maximum. Možná jsem udělal o krok navíc, po víkendu se na to podívám.

„Jsem na sebe velmi tvrdý. Vím ale také, co jsou moje silné stránky a co mi na druhou stranu dává, když tolik riskuji.

„Je to velmi smolné. Těším se ale na zítřek, jsem si jistý, že se z toho dostanu.“

V boj o vítězství ale nevěří. „Bohužel, určitě ne. Red Bull je až příliš silný, pokud jde o degradaci pneumatik. Myslím, že si pojedou vlastní ligu. Pokud dokážeme dojet za nimi, bude to velký úspěch, protože i astony (Martin) vypadají také velmi silně,“ dodal sedmý Leclerc.

Sainz ve druhé řadě

I když se ztrátou půl sekundy na Sergia Péreze, ale do druhé řady na třetí místo se kvalifikoval druhý pilot Ferrari Carlos Sainz.