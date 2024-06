Dosáhnout snížení hmotnosti monopostů F1 o 30 kg? Nemožné, myslí si Alonso

Vzhledem k tomu, že Fernando Alonso působí ve formuli 1 již od roku 2001, zažil během své dlouhé kariéry řadu změn technických pravidel.

Dvaačtyřicetiletý Španěl byl u toho, když F1 přecházela z desetiválcových motorů na osmiválcové, ale také u přechodu na hybridní pohonné jednotky v roce 2014 či u zásadních změn v oblasti aerodynamiky v letech 2009, 2017 či 2022.

A díky tomu, že Alonso nedávno prodloužil smlouvu s Astonem Martin až do konce sezony 2026, vyzkouší si rodák z Ovieda i nové vozy a pohonné jednotky, které se ujmou slova za dva roky.

Jezdci F1 dlouhodobě volají po tom, aby monoposty byly lehčí. Nová pravidla toto umožní, jelikož byl váhový limit snížen na 768 kilogramů, což je o 30 kilogramů méně než u současných vozů.

Otázkou však je, zda této váhy dokáží týmy docílit, vzhledem k tomu, že s nadváhou některé z nich bojují už nyní (především Williams). Nové vozy sice budou menší, ale na druhou stranu povezou těžší pohonné ústrojí (především kvůli větším bateriím – s ohledem na zásadnější využívání elektrické energie).

Podle Alonsa to příliš reálné není.

„Myslím, že dosáhnout snížení hmotnosti o 30 kilogramů je asi nemožné,“ uvedl pilot Astonu Martin, kterého cituje Autosport.

„Pokud má být pohonná jednotka z 50 % elektrická, potřebujete k tomu baterie, což znamená, že vozy přiberou 20 nebo 30 kilogramů. Jestliže chceme snížit váhu o 30 kilogramů, musíte ji oproti současnému vozu zredukovat o 60 kilogramů. To je pro týmy pravděpodobně nesplnitelný cíl,“ nechal se slyšet Alonso s tím, že však nechce stáje F1 úplně podceňovat.

„Mají dva roky na to, aby tohoto cíle dosáhly. Ale jak už to ve formuli 1 bývá, to, co je nemožné v roce 2024, může se stát skutečností v roce 2026, protože v týmech jsou velmi chytří lidé,“ dodal dvojnásobný mistr světa F1.