Dosáhli jsme maxima, hlásí po osmém místě v Austinu Hülkenberg

Po sedmém místě v podání Kevina Magnussena a osmé příčce Nika Hülkenberga v sobotním sprintu, se americký Haas dočkal bodů také v neděli, kdy na osmé pozici dojel do cíle druhý jmenovaný.

„Jsem s tím velmi spokojen, využili jsme maxima našich možností a v závěru jsme se dokonce přibližovali Pérezovi v red bullu,“ uvedl v cíli nedělní velké ceny Hülkenberg.

„Tušil jsem, že by to mohl být závod na jednu zastávku, což se potvrdilo, i když to v polovině prvního stintu bylo opravdu špatné. Pneumatiky se pak ale vzpamatovaly, což mi otevřelo šanci dosáhnout na tento výsledek. Bylo to důležité, protože jsme se díky tomu (v pořadí týmů, pozn. red.) dostali o dva body před RB,“ dodal německý pilot.

Magnussen v hlavním závodě nebodoval

Zatímco v sobotním sprintu byl Magnussen v cíli klasifikován výše než jeho kolega, v neděli se situace otočila. Dánský pilot nakonec skončil těsně za body.

„Dnes jsme nezískali žádné body, i když jsme měli dobrou šanci nějaké získat. Ačkoliv jsme se bavili o jednozastávkové strategii, nakonec jsme ji nezvládli realizovat,“ mrzelo Magnussena, který byl jedním z mála jezdců, kteří své mechaniky navštívili dvakrát.