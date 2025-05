Dosáhl jsem jednoho ze svých snů, říká Norris po vítězství v Monaku

Norris do závodu na městské trati vyrážel z pole position. První místo si udržel, ačkoliv v nájezdu do první zatáčky zablokoval kola.

V posledních asi dvaceti kolech těsně před Norrisem sice na prvním místě kroužil Max Verstappen, který ale musel ještě absolvovat druhou povinnou zastávku. K té zamířil v nájezdu do posledního kola, kdy se Norris vrátil do čela a po závodě v Austrálii vyhrál po startu z pole position i v Monaku. Celkově je to Norrisovo šesté vítězství kariéry.

„Je to skvělý pocit. Je to dlouhý, vyčerpávající, ale zábavný závod. Většinu závodu jsme mohli tlačit. Poslední čtvrtina byla stresující, za sebou jsem měl Leclerca, před sebou Maxe, ale vyhráli jsme v Monaku,“ řekl Norris v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„O tomhle jsem snil jako dítě, takže jsem dosáhl jednoho ze svých snů. Nejhorší byl konec. Celý závod jsem cítil, že to mám pod kontrolou, ale Max to trochu zdržoval a věděl jsem, že Charles tam měl příležitosti. Snažil jsem se Maxovi ustoupit, abych mohl zatlačit, když jsem potřeboval. Jsem velmi šťastný, čeká nás úžasná noc!“

Piastri je s třetím místem spokojen

Norris vítězstvím o 10 bodů snížil náskok svého týmového kolegy Oscara Piastriho na čele průběžného pořadí. Australan v Monaku dojel na třetí pozici.

„Vítězství by samozřejmě bylo lepší. Byl to náročný víkend od tréninků přes kvalifikaci. Byli jsme blízko, ale ne dost,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru.

„Celkově jsem spokojen, samozřejmě se podíváme na pár věcí, ale máme body a další stupně vítězů v Monaku, takže to není vůbec špatné. Pokud takto vypadá špatný víkend, pak to není tak zlé. Gratuluji Landovi ke skvělému víkendu a Charlesovi k tomu, že byl rychlý jako obvykle.“