Doplní rostoucí střídačku Alpine také Colapinto? Má být blízko podpisu

Jezdci formule 1 jsou pod tlakem, ale nestává se moc často, že by se spekulovalo o konci některého jezdce ještě dříve, než stihne odjet první závod. Jack Doohan už odjel jeden závod a očekává se, že bude na startovním roštu také v Melbourne. Ale co bude dál?

Už vloni se objevily spekulace, že Flavio Briatore má zájem o Colapinta. Argentinský pilot měl skvělý start. Z neznámého jezdce se stal doslova přes noc hvězdou. Pak ale několikrát boural a spekulace o přestupu do Red Bullu nebo do jiného týmu zmizely.

Nyní se vrací. Podle webu The Race je Colapinto blízko dohody s Alpine. Zatím by zamířil na střídačku, kde se potká se dvěma dalšími jezdci. Vloni v listopadu tým potvrdil Paula Arona a dnes Rió Hirakawu.

Colapinto by měl ale největší šanci se ze střídačky přesunout na hrací plochu. Spekulovalo se, že Doohanova smlouva obsahuje ustanovení, které umožňuje Alpine nahradit jej již po několika závodech, pokud nesplní určitá výkonnostní kritéria.

Pokud takové doložky ve smlouvě existují, bude další Doohanova budoucnost v jeho rukou. Pokud bude podávat dobré výkony, nebude mít tým důvod se ho zbavovat.

V případě Colapinta není jasné, zda by se jednalo o odchod z Williamsu nebo by ho Williams do Alpine jen půjčil. Také samozřejmě nevíme, zda by jeho smlouva neobsahovala dodatek, že pokud mu Alpine do jistého data nenabídne závodní sedačku, tak bude opět volný.