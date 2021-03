Dopad nových pravidel na vozy s nízkým sklonem: Aston mluví o sekundě, Hamilton o úmyslu

Formule 1 letos změnila pravidla v zadní části podlahy, aby snížila nápor na pneumatiky. Týmy měli přijít o desetinu přítlaku, ale velkou část už vývojem během zimy získaly zpět. Předpokládá se, že změny mají větší dopad na vozy s nízkým sklonem (tzv. rake), což jsou Mercedes nebo Aston Martin.

„Když jsme tady v Bahrajnu naposledy závodili, což bylo před pouhými čtyřmi měsíci, mířili jsme na pódium, než problém s motorem ukončil Checův závod,“ uvedl Otmar Szafnauer.

„Nyní zde nemáme ani zdaleka takový výkon a přímou příčinou tohoto poklesu výkonu jsou nová aerodynamická pravidla pro rok 2021.“

„Pokud porovnáte kvalifikační časy mezi těmito dvěma závody zde v Bahrajnu, nyní a před čtyřmi měsíci, vypadá to, že vozy s vysokým sklonem získaly zhruba sekundu na kolo ve srovnání s vozy s nízkým sklonem. Mercedes a my jsme týmy, které jsou nejvíce zasaženy.“

„Nejsem šťastný. A když řeknu, že nejsem šťastný, myslím, že nejsem šťastný za naše dva skvělé jezdce, za 500 skvělých mužů a žen, kteří navrhli, postavili a nyní provozují naše nové auto já nejsem šťastný ani kvůli našim partnerům, sponzorům a našim fanouškům.“

Podle šéfa Astonu nebude změna jednoduchá. „O této záležitosti nemluvíme jen my – Toto o tom hovořil včera na tiskové konferenci FIA. I kdybychom chtěli, nemůžeme udělat změnu směrem k filozofii velkého sklonu vozu a Mercedes také ne, protože zavěšení letošních vozů bylo homologováno.“

Szafnauera se zeptali, zda si myslí, že změny pravidel byly udělány úmyslně, aby ovlivnily konkrétní týmy.

„Říkám, že nová aerodynamická pravidla pro rok 2021 mají větší dopad na auta s nízkým sklonem než na auta s vysokým sklonem. Mercedes a my jsme tím utrpěli, zatímco vozy s vysokým sklonem, jako jsou Red Bull, Alpha Tauri, McLaren a Ferrari, ne.“

Má nás to zastavit, myslí si Hamilton

Podle Hamiltona byla pravidla přijata, aby zastavila Mercedes.

„Myslím, že není žádným tajemstvím, že změny byly provedeny, aby nás zastavily,“ řekl Hamilton. Brit to přirovnal k zákazu kvalifikačních módů v průběhu loňské sezóny.

„Ale je to v pořádku. Milujeme výzvu a tyto věci bereme s nadhledem. Budeme jen tvrdě pracovat na tom, abychom udělali to nejlepší, co můžeme. Přesně tohle teď uděláme.“