Doohan získal v Maďarsku své prví letošní vítězství

Bez zaváhání využil start z pole position.

Z pole position do hlavního závodu v Maďarsku dnes startoval vítěz páteční kvalifikace Jack Doohan. Vedle něho se do první startovní řady postavil Martins. Druhou řadu na roštu obsadil Vesti a Pourchaire, třetí Hadjar a Iwasa. První destíku na roštu doplnil Bearman, Daruvala, Hauger a Maini. Staněk po chybě v páteční kvalifikaci startoval i dnes z konce pole.

Doohan perfektně odstartoval a ihned se ujal vedení v závodě. Skvělý start se povedl i Vestimu, který překonal Martinse a zařadil se na druhé místo. Čtvrtý zůstal Pourchaire, pátý Hadjar.

A pak už podobně jako včera probíhal závod spíše poklidně. Piloti ani příliš nepospíchali do boxů k povinným zastávkách a na trati se snažili zůstat co nejdéle. Většina z nich zvolila měkké pneumatiky, z čela pouze Iwasa vsadil na tvrdší směs.

Z první desítky zamířil až ve třináctém kole do boxů pátý Hadjar a na trať se vrátil až jako patnáctý. Na to zareagoval Pourchaire a i on zajel o kolo později do boxů. Vráti se jako třináctý, tuto pozici však na studených pneumatikách nedokázal udržet a ihned ho předjel Cordeel.

Následně postupně do boxů zajel Hauger, Fittipaldi, Daruvala a Bearman. Ale to na pořadí na čele nemělo žádný vliv. Jelikož se všichni zařadili až za Pourchaireho.

Doohan stále zůstával na čele a jeho náskok na Pourchaireho, tedy nejvýše jezdícího pilota z již stavějících, činil 39,5 sekundy. Za ním stále jezdil Vesti a Martins, i ty zastávka v boxech ještě čekala.

Vesti začal rychle ztrácet tempo, proto ve 23. kole k mechanikům zamířil i on. Vrátil se sice před Pourchaireho s náskokem 1,7 sekundy, jeho studené pneumatiky však zapříčinily že se pilot ART rychle přiblížil, takže jsme mohli být svědky přímé bitvy o titul. Předjet se mu ho však nepodařilo.

Pak už zajel do boxů i Martins. Vrátil se těsně před Vestim, ten své teď už zahřáté pneumatiky zužitkovat dokázal, a pilota ART předjel. O stejný manévr se na svého týmového kolegu pokoušel i Pourchaire, ale vyjel mimo trať a nakonec ho překonal i Hadjar.

Ve 24. kole konečně do boxů zamířil i Doohan, bez problémů se vrátil na první místo, a to s bezpečným náskokem 7 sekund. Pořadí na čele po zastávkách v boxech tak bylo Doohan, Vesti, Martins, Hadjar, Pourchaire, Iwasa, Hauger a Fittipaldi.

Iwasa jel ovšem na alternativní strategii a teď měl nasazeny měkké pneumatiky, takže v závěru závodu ještě mohl útočit. Nejdříve úspěšně předjel Pourchaireho a začal se přibližovat Hadjarovi. I jeho po pěkném předjížděcím manévru předjel a posunul se na čtvrté místo.

Jack Doohan ještě přidal několik nejrychlejších kol a pak s pohodlným náskokem v maďarském hlavním závodě získal své první letošní vítězství. Na stupních vítězů ho doplnil Vesti a Martins.

Jelikož Pourchaire skončil v závodě jako šestý, Vesti navýšil svůj náskok v šampionátu z jednoho bodu na bodů jedenáct.

Staněk využíval v závodě alternativní strategii, kdy startoval na tvrdší sadě pneumatik a volil pozdější zastávku v boxech. Propracoval se tak na čtrnácté místo.

Výsledky