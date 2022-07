Doohan získal na Hungaroringu své druhé letošní vítězství

18:12 | Sebastian Vettel má na Instagramu už 2 miliony fanoušků. Svůj účet si založil před cca 72 hodinami. Pro srovnání: Verstappen má 9 milionů fanoušků. Jedinými příspěvky Vettela jsou stále ty, kterými oznámil svůj odchod z F1.

15:53 | Jost Capito pro Auto Motor und Sport potvrdil, že Alex Albon zůstane u Williamsu. Vypadá to, že tým má nějakou formu opce. "Je tu šťastný. I kdyby měl možnost změnit tým, nechtěl by to," řekl Capito.