Doohan si spravil chuť vítězstvím v posledním závodě sezóny, Trident ukončil nadvládu Premy

V pátečním předposledním závodu sezóny přišel Doohan o šanci získat letošní titul mezi jezdci, když se šampionem s předstihem stal Dennis Hauger.

Doohan si po startu nedělního závodu udržel první pozici. Těsně za ním se celou dobu držel Novalak. V 9. kole Novalak zaútočil na Australana do první zatáčky, oba jezdci se dostali mimo trať, ale pozice zůstaly nezměněny.

Souboje využíval Vesti, který se sice po startu ze čtvrtého místa propadl na šesté, ale postupně se posunul až na třetí příčku.

V 17. kole se opakoval souboj jezdců Tridentu. Novalak do druhé zatáčky úspěšně zaútočil na Doohana, ten ale využil lepšího výjezdu a v následné rychlé třetí zatáčce se vrátil do čela i přesto, že dostal od týmu příkaz, aby s Novalakem nebojoval a nebránil se mu. Doohan se hájil tím, že i on bojuje za sebe.

O kolo později se Vesti dostal na druhé místo před Novalaka.

Díky prvnímu a třetímu místu v závodě Trident v šampionátu týmů přeskočil na prvním místě tým Prema Racing a stal se celkovým vítězem. Prema tak nenavázala na své dva tituly z F3 z posledních dvou let.

Týmu Prema poslední závod nevyšel. Arthur Leclerc dojel až sedmý, Olli Caldwell bral jen jeden bod za desáté místo. Až daleko za body dojel na 24. místě šampion Hauger.

Nor do závodu vyrážel z devátého místa, v sedmém kole ale došlo k souboji o páté místo mezi ním, Juanem Manuelem Correou, Jakem Crawfordem, Victorem Martinsem a Oliverem Rasmussenem, při kterém poslední jmenovaný roztočil Haugera.

Sám Rasmussen se po kontaktu propadl mimo body a následně dostal také penalizaci 10 sekund za kolizi s Haugerem.

Pod stupni vítězů dojel na čtvrtém místě vítěz pátečního závodu Logan Sargeant z českého týmu Charouz Racing System. Pátý projel cílem Crawford před Johnathanem Hoggardem, Leclercem, Martinsem, Ajumem Iwasou a Caldwellem.

Jako poslední klasifikovaný na 26. místo dokončil závod český pilot Roman Staněk, který v 5. kole zamířil do boxů kvůli technickým problémům. Do závodu se nakonec s velkou ztrátou vrátil.

Dennis Hauger (205 bodů) se stal letošním šampionem formule 3 a příští rok bude závodit ve formuli 2. Na druhém místě se umístil Jack Doohan (179) před třetím Clémentem Novalakem (147). Roman Staněk obsadil šestnácté místo, když bodoval ve čtyřech závodech, z toho dvakrát dojel na stupních vítězů na třetím místě.

V šampionátu týmu triumfoval Trident (381) před Prema Racing (375) a ART Grand Prix (256). Český tým Charouz Racing System hlavně zásluhou Sargeanta obsadil páté místo (127 bodů), když o bod porazil Staňkův Hitech Grand Prix.

Výsledky