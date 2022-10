Doohan prozradil, že k jeho debutu v F1 vedla instagramová zpráva ve 3 hodiny ráno

Pilot F2 původně usiloval o uvolněnou závodní sedačku po Alonsovi.

Jack Doohan, kterému v současné době patří čtvrté místo průběžného pořadí ve formuli 2, si v pátek odbyl debut ve volném tréninku F1 v rámci Velké ceny Mexika. Svůj vůz mu půjčila stáj Alpine a australský pilot nyní prozradil, že na této příležitosti pracoval od chvíle, kdy Oscar Piastri popřel svůj kontrakt s francouzskou stájí.

„Na tom, dostat se do paddocku F1 jsem pracoval od chvíle, kdy se na začátku srpna oblevila tato zpráva. Celou dobu jsem k tomu směřoval, takže nervy, které bych očekával, že budu mít při svém přechodu z F2 do F1, což je významná věc, nebyly tak velké, protože jsem se již předtím snažil vžít do pozice, kde chci být. Tedy řídit vůz formule 1.“

Ve skutečnosti se Doohan cítil nervózněji, když se o své příležitosti v tréninku dozvěděl, než když v pátek v skutečně debutoval.

„Samozřejmě, když jsem usedl do auta a vyjel z garáže, bylo v tom hodně vzrušení, hodně radosti a hromada emocí. Ale jakmile jsem byl na trati, tak to opadlo. Je těžké popsat, co jsem přesně cítil, ale byl to skvělý pocit.“

Tato příležitost by se pilotovi Virtuosi nenaskytla, kdyby si okamžitě neuvědomil důsledky Piastriho popření smlouvy s Alpine. Jakmile Doohan viděl příspěvek od svého krajana, věděl, že další krok jeho kariéry spočívá v kontaktování ředitele Alpine Laurenta Rossiho.

„Neměl jsem Laurentovo telefonní číslo, ani nic podobného, takže jsem mu napsal zprávu na instagram. Byl to obrovský a dlouhý odstavec, který vysvětloval, proč zrovna já bych byl tím správným kandidátem do budoucna."

„On odpověděl ve 3 ráno – myslím, že byl zrovna ve Spojených státech – napsal mi svoje číslo s tím, že bychom si v příštích dnech měli zavolat.“

Poté Doohan navázal se svým dotazem u šéfa týmu Otmara Szafnauera, kterému během pár dní proklouzl mezi prsty nejdříve Alonso a pak i Piastri, a nyní potřeboval pilota na rok 2023.

„Následující noc jsem krátce mluvit s Otmarem a každý následující den jsem se snažil prostřednictvím Akademie mluvit s kýmkoliv jsem mohl ve všech částech týmu F1 a ve všech stupních jeho struktury.“

Vzhledem k nedostatku zkušeností Doohan věděl, že jeho šance na závodní sedačku pro sezónu 2023 jsou mizivé a místo také nakonec získal Pierre Gasly. Ale i tak si Doohan dokázal tímto krokem zlepšit svou pozici na seznamu pilotů Alpine.

„Byla to příležitost, a i když to bylo přitažené za vlasy, alespoň teď, když sedačku obsadil Pierre Gasly, tu nesedím a neříkám si „kéž bych se trochu víc snažil, kéž bych to býval zkusil.“

„Po dobu šesti týdnů jsem dělal naprosto vše, co jsem mohl, abych získal tuto sedačku. Vím, že já, můj otec, i tým lidí kolem mě jsme do toho dali všechno , takže jsem za to rád. I když jsem to místo nedostal, tak nakonec z toho vzešly jiné dobré věci a teď jsem dál, než jsem byl předtím.“

Snaha se co nejvíce začlenit do Alpine také Doohanovi dle jeho názoru pomohla s výkony ve formuli 2.

„V té době jsem byl v šampionátu devátý, což zrovna nebyla pozice pro přestup do formule 1. Takže kluci říkali, že je velmi nepravděpodobné, že se do F1 dostanu, a měl bych se soustředit na F2. Psal jsem email svému inženýrovy Caironu [Pilbeamovi] a zeptal jsem se ho, zda mu nebude vadit, když se zúčastním brífinku před nějakým volným tréninkem F1. A on řekl, že samozřejmě mohu.“

„Takže odtud jsem začal. Více jsem se začlenil do týmu a opravdu jsem se snažil porozumět jak víkend funguje, v podstatně jsem se snažil získat co nejvíce informací.“

Pochopení úrovně komplexnosti, na které pracují týmy F1 mu usnadnilo pochopení jednoduššího světa F2, kde týmy mají mnohem menší rozsah možností nastavení.

„Když jsem se pak vrátil do formule 2, kde jsou věci mnohem jednodušší, tak informací, které přicházely od inženýrů a všeho co jsem musel přijímat, bylo mnohem méně. Takže si myslím, že mi to také pomohlo.“

Doohan zároveň nemá žádné negativní pocity z toho, že v Alpine přišel o závodní sedačku ve prospěch Gaslyho.

„Absolutně chápu, že se rozhodli vzít Pierra. Má hodně zkušeností a jsem si jist, že to týmu přinese velké věci. Doufejme, že příští rok budou mít opravdu skvělou sezónu."

Před Piastriho odchodem vypadaly všechny možnosti pro Doohana jako „dvouletý projekt“.

„Takže kamkoliv jsem se posunul je pro mě bonus. Rád bych seděl v závodní sedačce, ale kdo ví. Vše se děje z nějakého důvodu.“

„Možná, že teď budu mít alespoň čas se lépe připravit než přijde další příležitost. Je dobré vědět, že mám podporu týmu, a že budou brán v potaz, když přijde další příležitost.“