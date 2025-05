Doohan na sebe může být pyšný, tvrdí Piastri

Stejně jako vloni, i letos měli Australané na startu nové sezony F1 dva zástupce. Již po šesti závodech je však jasné, že podobně jako v roce 2024, oba celou sezonu neabsolvují.

Zatímco vloni přišel o závodní sedačku v průběhu sezony Daniel Ricciardo, nyní něco podobného potkalo Jacka Doohana, který byl po GP Miami nahrazen Francem Colaptintem – přestože zatím není vyloučeno, že se Doohan do akce ještě vrátí, vzhledem k tomu, že jeho nástupce má zatím jistých pouze pět velkých cen.

Úplně jiné starosti naopak „řeší“ druhý Australan ve startovním poli Oscar Piastri, který se díky čtyřem trumfům z šesti velkých cen usadil na čele šampionátu.

Podle Piastriho se však Doohan rozhodně nemá za co stydět.

„Myslím, že pokud je to pro Jacka konec cesty, může být velmi hrdý na to, že se do F1 vůbec dostal,“ uvedl pilot McLarenu v pořadu Wide World of Sports australské televize Nine Network, a to krátce předtím, než bylo nahrazení Doohana oficiálně potvrzeno.

„Dostat se do F1 není vůbec snadné, zvlášť když pocházíte z Austrálie. Pokud to byl jeho poslední závod (GP Miami, pozn. red.), tak si myslím, že by měl mít vztyčenou hlavu, protože byl jezdcem F1 a to mu nikdo už nemůže vzít. Jsem si jistý, že ho ještě čeká úspěšná kariéra, ať už půjde o cokoliv,“ dodal Piastri.