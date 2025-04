Doohan: Lawson bude v Racing Bulls větší hrozbou

Jack Doohan si myslí, že Liam Lawson bude po přeřazení do Racing Bull podávat lepší výkony, než v prvních dvou závodech, kdy závodil pro Red Bull.

Jack Doohan se zastal Liama Lawsona poté, co byl novozélandský talent po dvou odjetých velkých cenách přeřazen z hlavního týmu Red Bull zpět do Racing Bulls. Podle australského jezdce může tento krok Lawsona paradoxně posílit.

„Upřímně řečeno, není lehké něco takového vidět. Cítím s ním, ale stále zůstává ve formuli 1. Myslím, že je to nesmírně, nesmírně talentovaný jezdec,“ prohlásil Doohan, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Ať už se mu nedařilo z jakéhokoliv důvodu, šlo pouze o dva závody, takže je to škoda. Myslím si však, že s týmem Racing Bulls bude pro ostatní větší hrozbou než potenciálně v Red Bullu,“ uvedl dále pilot stáje Alpine.

Australan rovněž připomněl, jak náročné je prosadit se ve formuli 1.

„Ano, je to krutý sport a zvláště v takových situacích, ale nechci to příliš komentovat. Je to byznys, který se zakládá na výkonech a výsledcích. Byl ve velmi složité situaci a víme, jak těžké je s tím red bullem jezdit,“ dodal Doohan, o jehož budoucnosti v F1 se rovněž spekuluje.