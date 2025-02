Doohan by měl dostat čas k prokázání svých kvalit, uznává Vowles

Když bylo potvrzeno, že se Franco Colapinto od letošní sezony stane rezervním pilotem stáje Alpine, jeho bývalý šéf z Williamsu James Vowles v oficiálním prohlášení týmu uvedl:

„Věříme, že dohoda se stájí Alpine dává Francovi nejlepší šance na zisk závodní sedačky v roce 2025 či 2026.“

Obdobné prohlášení však může působit podivně, vzhledem k tomu, že má francouzský tým pro sezonu 2025 již potvrzené jezdce: Pierra Gaslyho a Jacka Doohana.

Chtěl tím snad Vowles naznačit, že jsou dny Doohana v Alpine sečteny ještě před startem sezony, jak ostatně naznačují i jiné spekulace?

„Jack by měl dostat čas, aby se osvědčil. To je jednoduché. Myslím, že každý jezdec by měl dostat příležitost. Pokud ale mít potřebnou úroveň nebude, pak je zde připravený Franco...tak jsem to myslel,“ uvedl nyní Vowles, když byl zástupci webu RacingNews365 dotázán, co svojí předchozí poznámku zamyšlel – zda je zde reálná možnost, že by Colapitno Doohana nahradil, nebo zda má i přesto dostat Australan šanci.

„Mým úkolem je zajistit, aby byl Franco v co nejlepší situaci. Ve Williamsu máme skvělou jezdeckou sestavu minimálně na další dva roky, takže u nás teď šanci nemá. Proto je pro něj tohle nejlepší,“ dodal Vowles.