Domino efekt. Kdo bude v příštím roce v čele jednotlivých týmů?

V úterý se se odehrála část domino efektu na poli šéfů týmů. Není to konečná.

Občas se stane, že konec nebo přesun jednoho jezdce spustí celou řadu dalších přestupů. Pro příklad nemusíme chodit příliš daleko do minulosti. Sebastian Vettel se rozhodl, že na konci letošní sezóny ve F1 skončí. Alonso pak přešel z Alpine do Astonu Martin, Gasly z AlphaTauri do Alpine, De Vries přichází do AlphaTauri.

V případě šéfů týmů něco podobného není běžné. Před měsícem se objevily spekulace, že Mattia Binotto skončí v čele Ferrari a nahradit by ho mohl Frédéric Vasseur. Binotto skutečně skončil a Vasseur bude jeho nástupcem. Ale to je jen jedna ze změn, které byly oznámeny tento týden.

Noví šéfové

Ferrari: Frédéric Vasseur

Alfa Romeo (Sauber): *** / Andreas Seidl

McLaren: Andrea Stella

Williams: ???

Andreas Seidl se stal CEO týmu, ale nebude přímo šéfem týmu. Toho bude společně s týmem teprve hledat. Nabízí se příchod Capita, který má stejně jako Seidl dřívější vazby na koncern VW. Připomeňme, že Sauber bude od roku 2026 továrním týmem Audi.

Zůstávají

Služebně nejstarší je Christian Horner, který je u Red Bullu od roku 2005. Na druhém místě je jeho kolega z AlphaTauri Franz Tost, který u týmu z Faenzy pracuje od roku 2006.

Vloni měnily šéfa týmu dva týmy – do Alpine přišel Otmar Szafnauer. U Astonu Martin převzal otěže Mike Krack. V průběhu jednoho roku tak změnilo šéfa šest z deseti týmů.

Red Bull: Christian Horner (2005)

AlphaTauri: Franz Tost (2006)

Mercedes: Toto Wolff (2013)

Haas: Guenther Steiner (2014)

Alpine: Otmar Szafnauer (2022)

Aston Martin: Mike Krack (2022)

Role šéfa týmu je v současné době možná ještě důležitější než v minulosti. Kdysi mohl zejména větší tým dosáhnout většího výkonu z části tím, že do vývoje nasypal více peněz. Od loňského roku ale platí rozpočtový strop. Pojmy jako efektivita, nastavení procesů a vedení už tak nejsou jen PR termíny ale rozhodují o úspěchu či neúspěchu na trati. Komu se u nového týmu bude dařit nejvíce?