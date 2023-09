Dominance Verstappena? Takovou historickou událost si nemůžete nechat ujít, zní z Liberty Media

Red Bull letos vyhrál zatím všechny závody. Verstappen vyhrál deset posledních závodů. Jak moc to škodí sledovanosti F1?

„Ve středu pole je to docela zajímavé a můžeme statisticky prokázat, že se tam předjíždí více než kdykoli předtím,“ řekl generální ředitel Liberty Media Greg Maffei na akci pořádané investiční společností Goldman Sachs.

„Výzvou samozřejmě je, že Max Verstappen prožívá neuvěřitelný rok – respektive rekordní rok.“

„Stefano Domenicali se to správně snaží otočit a říká: ‚Přijďte se podívat na tuto historickou událost, takový úspěch jste ještě neviděli, nechcete si to nechat ujít.‘ Uvidíme, zda to bude fungovat.“

Maffei žertem odkázal na nechvalně proslulé události v krasobruslení v roce 1994, kdy byla Tonya Hardingová obviněna z účasti na napadení soupeřky Nancy Kerriganové, které to mělo zmařit šance na americkém šampionátu, a tedy i na olympijských hrách. Podle příběhu byl před pár lety natočen film „Já, Tonya“.

„Skutečnost je taková, že máme velmi konkurenční produkt, nehledě na to, že Max je tak rychlý. Pokud mu nezlomíme nohu a la Tonya Hardingová, tak si nejsem jistý, co s tím můžeme dělat!“

„Ale je to fenomén. Řídí zřejmě nejrychlejší auto a jede s ním velmi dobře. Když se podíváte na to, jak agresivní jsou jeho závodní stopy, ale jak dobře je dokáže projet. Je to opravdu ohromující. A statisticky vidíte, proč je rychlejší než kdokoli jiný.“

Maffei připustil, že televizní sledovanost není jediným měřítkem zájmu o F1.

„Myslím, že je třeba se podívat na celkový zájem o sport. Se sledovaností je to trochu složitější. Letos jsme měli mnoho úspěchů. Myslím, že pokud jde o sledovanost, tak tři ze čtyř nejlepších závodů tady ve Spojených státech byly všechny letos. Naše průměrná sledovanost meziročně stoupla.“

„Mohou se ale vyskytnout specifické okolnosti. Například vloni bylo Miami osamocené. Letos stálo proti zápasu Miami Heat v play-off (NBA). Tyto konkrétní okolnosti mohou zvýšit sledovanost závodu.“