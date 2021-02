Dominance Mercedesu zabíjí formuli 1. Začíná to být nudné, říká Haas

Haasu se po vstupu do F1 poměrně dařilo, což nenesli někteří soupeři dobře a to kvůli množství dílů, které americký tým přebíral od Ferrari. V roce 2019 forma týmu poklesla zejména v závodech.

„Pak v roce 2020, kdy Ferrari přišlo o svůj výkon, bylo docela zřejmé, že všechny vozy s motorem Ferrari vykazovaly v porovnání s vozy s motory Mercedes, Honda a Renault deficit výkonu,“ řekl Gene Haas pro RACER.

„Naše loď je připoutaná k Ferrari, takže když jedou pomalu, my jedeme ještě pomaleji. Nemyslím si, že s tím můžete moc udělat.“

„Nemáme žádnou kontrolu nad díly, které získáváme od Ferrari. Věříme, že Ferrari může problém vyřešit. Nejen Ferrari má ale tento problém. Jde i o Hondu, Renault – všichni ztrácí na motor Mercedes. Postavili motor s extrémně vysokým výkonem, spolehlivostí a nízkou spotřebou paliva, kterému se žádný jiný tým nedokázal přiblížit.“

Dominance Mercedesu zabíjí formuli 1

„Pro mě je to skutečně zabití toho, o čem je formule 1. Mercedesu patří respekt za to, jak dokáží dominovat, ale kdo chce jít na závod, když víte, kdo ten pitomý závod vyhraje? Začíná to být nudné.“

Haas popsal úsporná opatření, která tým vloni přijal, aby přežil koronavirovou krizi. Podle něj si brzy uvědomili, že situace nepotrvá jen pár měsíců. Kromě provozních nákladů tým šetřil i na vývoji.

„Vždy jsem byl v kontaktu s piloty a myslím, že jsme v letech 2018 a 2019 utratili 20 až 40 milionů dolarů ročně za vylepšení, ale pokaždé, když jsem mluvil s jezdci, slyšel jsem, že se nic nezměnilo. Proč tedy vlastně utrácíme za tyto aktualizace?“

Nyní je podle majitele amerického týmu situace z finančního hlediska stabilní. Haas v rozhovoru přiznal, že tomu pomohou noví sponzoři díky dvěma novým jezdcům.

„Ohledně budoucnosti jsem optimistický. Vím, že letošní rok bude obtížný, protože máme v podstatě stejné auto jako vloni a pohonná jednotka od Ferrari bude velmi podobná loňskému roku, takže víme, že nám to nepřinese žádnou konkurenční výhodu. Uvědomujeme si, že naše pozice bude vždy pravděpodobně tři, čtyři pozice za Ferrari.“

„A to je v pořádku, tohle je formule 1, vrchol motorsportu. Víme, že neporazíme žádný z týmů Mercedesu, takže si musíme jen vzít to, co máme, a naučit se co nejlépe využívat to, co máme, což není špatné. Celý tento sport je mnohem víc než jen technické výzvy, vývoj motoru a všechny tyto věci. Je to také účast na závodech, jezdci a vůbec celá ta sláva závodů formule 1. Což je zábava!“

Haas je také v podstatě spokojený s tím, kde jeho tým je. „Satelitní tým? Jo, chceme být nejlepším satelitním týmem, jakým můžeme být. Chci investovat a pokusit se napodobit Mercedes, Red Bull nebo McLaren? Ne. Hlavně vám to rozpočtový strop nedovolí, takže to stejně nemůžete udělat! To nejlepší, v co můžeme doufat, je být dobrým satelitním týmem a mít silné vztahy s týmem, pro kterého jsme satelitním týmem a tím je Ferrari.“

„Ferrari má v automobilových závodech obrovské jméno a je skvělé být s nimi propojeni, ale nemyslím si, že bych někdy očekával, že bychom mohli porazit Ferrari, protože jejich vozy budou vždy lepší než cokoliv, co můžeme postavit. To je náš životní úděl, se kterým musím žít a zvládám to celkem dobře.“