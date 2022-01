Domenicaliho zaráží nezájem Německa pořádat velkou cenu F1

Kalendář formule 1 bude letos čítat rekordních 23 velkých cen, méně než polovina z nich se přitom uskuteční v Evropě.

A zatímco některé klasické závody jako na britském Silverstonu nebo v italské Monze nechybí, v Německu se opět nepojede. Naposledy se přitom na Hockenheimu jelo v roce 2019. V roce 2020 byl dodatečně do kalendáře přidán Nürburgring, když se F1 snažila poskládat dohromady kalendář pro sezónu ovlivněnou pandemií covidu-19.

V posledních letech se pořadatelé na Hockenheimu i Nürburgringu potýkali s finančními problémy, kvůli kterým chybělo Německo v kalendáři v letech 2015 a 2017.

Domenicaliho podle vlastních slov překvapuje, že země s takovou tradicí motorsportu nemá zájem o pořádání velké ceny.

Na dotaz Sport1 o budoucnosti F1 v Evropě řekl: „Je velmi důležitá. Musíme zajistit, že si tradiční velké ceny udrží své místo. A věřte mi, jsem zklamaný a také smutný, že v tuto chvíli nemáme Velkou cenu Německa,“ řekl.

„Ale bohužel nevidím z Německa žádný zájem stát se opět součástí kalendáře F1. Je to škoda a je těžké tomu uvěřit. Doufám, že se to v budoucnu znovu změní.

„Máme spoustu žádostí z celého světa. Klidně bychom mohli závodit na 30 různých okruzích. Je ale politováníhodné, že zvonek nemačká nikdo z Německa.“

Domenicaliho nezájem o F1 v Německu překvapuje o to více, když si vzpomene na popularitu F1 v Německu za dob Michaela Schumachera či Sebastiana Vettela.

„Nikdy nezapomenu na tyto staré dobré časy. Němci jsou nadšenými fanoušky motorsportu a atmosféra na Nürburgringu nebo Hockenheimu byla vždy fantastická. Vzhledem k tomuto zájmu si nemyslím, že v tuto chvíli dostáváme správnou odpověď.

„To je další důvod, proč chci začátkem roku 2022 začít jednat s promotéry, ale i dalšími zainteresovanými skupinami v Německu. Měla by to být otevřená diskuse, aby se zjistilo, jak se může formule 1 vrátit do Německa. A já v tom budu hrát aktivní roli.“