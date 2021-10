Domenicaliho překvapilo, že nejpopulárnějším jezdcem není Hamilton

Ankety se zúčastnilo 167 tisíc fanoušků ze 187 zemí. Nejoblíbenějším jezdcem F1 byl zvolen Max Verstappen, kterého za svého favorita označilo 14,4 % fanoušků. Druhý skončil Lando Norris. Vítěz hlasování z roku 2017 Lewis Hamilton obsadil třetí pozici.

V celosvětovém hlasování fanoušků zaostal Hamilton za Verstappenem o 1,9 % a zůstal nejoblíbenějším jezdcem mezi fanoušky ve Velké Británii, kde těsně porazil krajana Norrise.

Na otázku, zda ho trochu překvapilo, že Hamilton není na prvním místě, odpověděl šéf F1 Stefano Domenicali pro Autosport: „Musím říct, že svým způsobem ano. Ale na druhou stranu, když se zamyslíte nad demografickou strukturou lidí, kteří se do tohoto druhu hlasování více zapojují, myslím, že v tomto ohledu chápete, proč má Lando velké publikum.“

„Souvisí to spíše s tím, že k nim má přístup, který je svěží, způsobem, který je lidem, kteří to sledují, bližší. To je můj osobní názor.“

Domenicali uvedl, že ačkoli se jedná o „velmi malý rozdíl“ mezi nejlepšími jezdci, je povzbuzen zájmem mladé generace o F1.

„Nechci tomu dávat větší váhu, než jakou to má, ale určitě je to znamení, že do budoucna nemáme problém s jezdci. Máme neuvěřitelnou skupinu mladých, velmi talentovaných a velmi dobrých jezdců, která má pro formuli 1 hodnotu.“

Průzkum odrážel příliv nových a mladých fanoušků do F1. Průměrný věk hlasujících se snížil o čtyři roky z 36 na 32 let.

Domenicali souhlasil s tím, že velkou roli v přilákání nových fanoušků k F1 od posledního hlasování v roce 2017 sehrál seriál Drive to Survive společnosti Netflix.

„Určitě měl Drive to Survive velký vliv, hlavně na ty, kteří nebyli až tak zapálenými fanoušky formule 1. Viděli jiné příběhy, pokud jde o tento sport. Určitě to mělo pozitivní dopad.“