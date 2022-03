Domenicali: Start v sobotu večer je pro Las Vegas ideální

Je to již 37 let, kdy formule 1 pořádala závod jiný den než v neděli. Teď ale přichází čas na změnu, v listopadu 2023 se pojede Velká cena Las Vegas, která bude startovat v sobotu v deset hodin večer. Diváci ve střední Evropě si tak budou moci vychutnat závod v osvětleném Las Vegas, zatímco u nich doma již bude přiměřených sedm hodin v neděli ráno.

„Myslím, že pro takovou událost je to perfektní čas. Proto jsme flexibilní, zajistí to co nejlepší show. Nevidím v tom žádný problém,“ říká Domenicali.

Zároveň dodává, že závodit v tradiční tři hodiny odpoledne by byla v Las Vegas „totální chyba“.

„Pokud jde o načasování pro Evropu, deset hodin v sobotu večer je perfektní, protože i publikum v Evropě již může být připojeno.“

Formule 1 se s Las Vegas dohodla na tříleté smlouvě. Domenicali si myslí, že třetí závod v USA společně s Austinem a Miami bude dokonale reprezentovat moderní podobu šampionátu F1.

„Jsme sport, který potřebuje ujistit, že závodění je skutečné. Když ale reálné závodění dáme do neuvěřitelného kontextu, perfektně to zkombinuje to, co dnešní formule 1 znamená.“

„Jsou to emoce, je to vášeň, je to business, jsou to vztahy, je to kultura a je to intenzita. A to je důvod proč [Las Vegas] je nejlepší místo kde být.“