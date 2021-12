Domenicali: Pokud bude mít na začátku sezóny některý tým výhodu, brzy o ni přijde

Ve formuli 1 příští rok začnou platit zcela nová pravidla. Po jedné z nejvyrovnanějších sezón v historii se někteří obávají, že změna pravidel by mohla přinést větší rozdíly mezi jednotlivými týmy.

Formule 1 nevylučuje, že na začátku příští sezóny by jeden nebo dva týmy mohly mít jasnou převahu nad ostatními, jako tomu bylo například v roce 2009, kdy sezóně dominoval tým Brawn GP. Domenicali ale věří, že tím, jak budou týmy stále poznávat nová pravidla, bude výhoda získaná na začátku sezóny rychle smazána.

„Je jasné, že v kontextu sezóny, která začíná s novými pravidly a rozpočtovým stropem, by rozdíly mezi vozy mohly být větší, než jaké lidé očekávají. Zároveň jsem si ale jistý, že omezení spojená s novými pravidly povedou k tomu, že pokud se objeví tyto rozdíly, ztráta bude velmi rychle vymazána,“ řekl Domenicali pro Motorsport.com.

S tím souhlasí také šéf Ferrari Mattia Binotto, podle kterého bude pro rozložení sil důležité, jak rychle dokáží týmy reagovat na svou výkonnost a formu na začátku sezóny.

„Může se stát, že na začátku sezóny bude mezi vozy rozdíl ve výkonnosti kvůli tomu, jak si jednotlivé týmy vyloží pravidla a řešení, která mohou přinést,“ řekl Binotto.

„To bude důležité, protože Ferrari je schopné pochopit a velmi rychle řešit své slabé stránky. Reakce týmů tedy bude klíčová. Nemůžeme si být jistí tím, že od začátku sezóny budeme mít konkurenceschopný vůz, protože nikdy nevíte, co se může stát, když dojde k tak velké změně pravidel. Je to ale o schopnosti řešit to co nejdříve.“

Podle Domenicaliho by ale nová generace vozů měla více ukázat jezdecké schopnosti a talent závodníků.

„Čeká nás sezóna 2022, ve které bude tolik nových prvků, které lze charakterizovat v pozitivním nebo negativním smyslu. Vozy byly navrženy, aby zdůraznily schopnosti pilotů. Jsou to vozy, které by neměly být ovlivněny (jízdou ve špinavém vzduchu), která ničí pneumatiky. Cílem je mít souboje mezi mnoha jezdci, aniž by se při tom vozy dostávaly za své limity.“