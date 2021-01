Domenicali o budoucím nižším počtu závodů, Hamiltonovi i formě Ferrari

Formule 1 musela vloni připravit náhradní kalendář, který čítal 17 závodů. Také letos musí dojít ke změnám. Závod v Austrálii se odložil na listopad, v Číně na neurčito. Sezóna začne v Bahrajnu a bude pokračovat v Imole.

„Samozřejmě musíme být dostatečně flexibilní a chápat, že v první části sezóny budeme mít některé závody bez veřejnosti nebo s omezeným počtem diváků,“ řekl Domenicali pro Sky Sports. „Ale chci naše příznivce a fanoušky ujistit, že sezónu uskutečníme.“

Domenicali uvedl, že F1 má náhradní plány, pokud by se některé další závody neuskutečnily. „V případě problémů máme možné alternativy, ale zatím nám nikdo neposkytl jiné informace, než jaké jsme sdíleli. Není důvod lhát.“

Nižší počet závodů v dalších letech?

Letos je v plánu 23 závodů, ale pokud budeme plán F1 číst doslovně, tak by to mělo být dokonce 24 závodů. Po Bahrajnu se F1 přesune do Imoly, která v podstatě nahrazuje Čínu a je navíc. Závod v Šanghaji je ale zatím oficiálně odložen, i když je nepravděpodobné, že by se letos jel. Pokud by se jel, šlo by o 24. závod.

Domenicali odhalil, že pokud bude F1 schopná dodat v příštích letech „vzrušující produkt“, může se vrátit k menšímu počtu závodů a zavádět i střídání okruhů.

„23 závodů je velmi důležitý počet závodů,“ řekl Domenicali. „V tomto ohledu mohou existovat dvě pozice, někdo může říci, že je jich příliš mnoho, jiní, že to není problém. Řekl bych, že tato rovnice se vyřeší tím, že pokud dokážeme dodat vzrušující produkt, můžeme se vrátit k nižšímu počtu závodů. Je zde pak šance některé grand prix rotovat.“

„Je to něco, co je v našem plánu letos pečlivě promyslet a připravit se na to, až bude svět znovu normální.“

Neví, zda Hamilton zůstane

Jedním ze současných velkých témat je smlouva Hamiltona s Mercedesem. Brit stále neprodloužil smlouvu.

„Mluvili jsme spolu během Vánoc a řekl mi, že se připravuje, ale nepřiznal se mi, zda se chystá prodloužit, nebo s Mercedesem prodlužovat nebude.“

„Jsem přesvědčen a doufám, že bude brzy vše vyřešeno.“

Potřebujeme Ferrari zpět

Domenicali je bývalým šéfem Ferrari, takže řeč přišla i na problémy italské stáje.

„Všichni potřebujeme, aby bylo Ferrari konkurenceschopné. Potřebujeme, aby se Ferrari vrátilo, i když si myslím, že to bude obtížné.“

„Jsem přesvědčen, že se věci zlepší, i když to pro ně nebude snadné, protože pravidla jsou stabilní. Pohonná jednotka jim pomůže trochu snížit ztrátu z loňského roku.“

„Doufám, že uvidím Ferrari opět blíže k boji. Myslím, že Toto Wolff a Christian Horner také chtějí, aby se tak stalo, aby byla show pro všechny atraktivnější.“