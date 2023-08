Domenicali: Na dominanci Verstappena není nic negativního

Podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho není na současné velké dominanci Maxe Verstappena nic špatného.

Již tuto neděli bude Max Verstappena usilovat o to, aby vyhrál devátý závod v řadě, čímž by vyrovnal rekordní počin Sebastiana Vettela ze sezony 2013.

Nizozemec má v letošní sezoně skvostnou bilanci, když ve 12 závodech dokázal zvítězit celkem desetkrát a v průběžném hodnocení jezdců se může těšit z náskoku v hodnotě 125 bodů.

Na dominanci jezdce Red Bullu panuje řada názorů. Někteří tvrdí, že taková převaha F1 škodí, protože je velmi snadno předvídatelné, kdo vyhraje příští závod. Šéf F1 Stefano Domenicali si s tím však hlavu neláme.

„Především si myslím, že je správné oslavit neuvěřitelnou práci, kterou Verstappen odvádí,“ prohlásil podle webu RaceFans.net Domenicali.

„Když se podíváte na ostatní auta a na to, kde jsou ostatní, co se týče odstupu, je prostě neuvěřitelné, jak si Max vede. Podobné dominance však vždy byly součástí F1 a řekl bych, že to k tomu patří,“ je přesvědčen Ital.

I když se na první pohled může zdát, že jasné kralování v podání Verstappena může některé fanoušky od sledování F1 odrazovat, Domenicali v tomto kontextu mluví spíše o pozitivech.

„Na některých trzích, především těch nových, je vidět, že si buduje odkaz legendy – protože když vyhrajete tolik závodů, je jasné, že to něco znamená. V tomto ohledu tedy nevidím nic negativního,“ dodal Domenicali.