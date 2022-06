Domenicali míří do Afriky. F1 by se tam mohla vrátit už v příštím roce

Stefano Domenicali zamířil z Baku do Afriky, kde bude jednat o Velké ceně Afriky.

V kalendáři F1 už závod byl a to v letech 1967 až 1985 a 1992 a 1993. Nyní by se měl vrátit a to na stejné místo – okruh Kyalami v Jižní Africe.

Podle Autosportu by se v Africe mohlo jet už v příštím roce – vše ale závisí na jednáních v následujících týdnech.

Kalendář F1 pro rok 2023 bude pod velkým tlakem. Bez ohledu na Jižní Afriku se do kalendáře vrací Katar, ve kterém se už jednou jelo – tehdy byl okruh náhradní „covidovou“ destinací, nyní bude mít normální a dlouhodobou smlouvu. Kromě toho nás čeká premiéra v Las Vegas – v podstatě i zde jde o návrat, i když na zcela jiný okruh.

A poslední slovo neřekla ani Čína. Také Šanghaj by se měl vrátit, i když tamní závod je kvůli pokračujícím covidovým opatřením trochu ve hvězdách.

S některým okruhem se tak budeme muset rozloučit. Aktuálně se nejvíce spekuluje o Francii. V ohrožení ale může být také Spa – kde by mohla F1 skončit, případně by se tam mohlo jezdit jednou za dva roky. A ještě nedávno visely a stále visí otazníky nad Monakem.