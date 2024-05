Domenicali: Dominance Verstappena může brzy skončit

Formuli 1 již třetím rokem zcela vládne Max Verstappen, který od začátku sezony 2022 vyhrál více než 3/4 všech odjetých závodů.

A i když Nizozemec naposledy v Miami nezvítězil, nic zatím nenasvědčuje tomu, že by měl o své výsadní postavení přijít.

Podle bosse královny motorsportu Stefana Domenicaliho by však suverenita pilota Red Bullu mohla brzy skončit.

„Rozhodně to není tak, že bychom vyráběli falešné výsledky, a to jen proto, že se někomu daří lépe. To není cílem tohoto sportu,“ uvedl Ital v rozhovoru pro ESPN, který tím odmítl, že by F1 něčím (například změnou pravidel) uměle narušovala nadvládou Red Bullu.

„V celé historii formule 1 byly cykly, kdy jsme měli skvělé závodníky, kteří vyhrávali mnoho let, jeden závod po druhém. Nyní musíme respektovat, že je Max v poslední době nejlepším jezdcem, ale možná se brzy objeví někdo, kdo jeho místo zaujme,“ prohlásil Domenicali, jenž oponuje názoru, že je současná F1 nudná.

„Řekl bych, že fanoušků s takovým názorem je velmi málo. Všude máme vyprodáno a rostou nám čísla. Myslím, že by se tito fanoušci měli začít na náš sport soustředit, protože se dějí velké věci. Všechna auta si jsou blízko. Během jednoho momentu se proto může stát cokoliv. Doporučil bych jim, aby s námi zůstali,“ dodal Ital.