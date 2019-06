Dokud to bude matematicky možné, budeme bojovat, říká Leclerc

„Budeme věřit až do konce,“ řekl Leclerc v Rakousku. „Nevzdáme se, dokud to nebude matematicky nemožné, i když ztráta je velká.“

„Vypadá to, že je těžké překonat Mercedes. Jsou velmi rychlí, ale my se zaměřujeme na sebe.“

Ve Francii dojel Leclerc na třetím místě. V závěru byl blízko Bottasovi, ale zaútočit na něj už nestihl.

„Bottas se na druhé sadě pneumatik hodně trápil a my jsme dobře zvládli naše tempo. Vypadá to, že pokud nemají problémy, nemůžeme s nimi bojovat. Pro mě to byl dobrý víkend, ale musím pokračovat v práci.“

„Pro Francii jsem změnil svou mentalitu. Cítím, že se jedná o pozitivní změnu. Snažím se předvídat vývoj tratě, snažím se to analyzovat, abych se pokusil zjistit, kde jsem v Q1 ztrácel a mohl to v Q3 napravit.“

Na Rakousko se Leclerc těší. „Miluju to tady. Je to jeden z mých oblíbených okruhů. Připomíná mi to motokáry, protože kolo je tak krátké.“

Foto: Getty Images / Lars Baron