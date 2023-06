Dokud nevyřešíme nekonzistenci, nemůžeme Mercedes porazit, přiznává Vasseur

Ferrari se Velká cena Španělska nepovedla. Leclerc se trápil už v kvalifikaci. V závodě si sice polepšil, ale na body se nedostal. Sainz startoval z první řady, ale v cíli závodu mu patřilo až páté místo.

Leclerc dojel na 11. místě. K bodům to neměl daleko, ale je otázkou, zda by jeden bod něco změnil. Sainze pak předjeli oba jezdci Mercedesu i Sergio Pérez, což z Ferrari udělalo třetí nejlepší vůz na Katalánském okruhu.

Právě „souboj“ s Mercedesem byl zajímavý. Oba týmy totiž nasadily větší úpravy svých vozů – Mercedes v Monaku, Ferrari právě ve Španělsku.

„Od Miami jsme udělali krok kupředu v potenciálu vozu,“ řekl šéf Ferrari Frédéric Vasseur na tiskové konferenci po závodě. „Carlose jsme dostali do první řady. Oproti Astonu jsme udělali krok vpřed, ale oproti Mercedesu nás čeká ještě dlouhá cesta mezi kvalifikací a závodem. Zaměříme na hledání výkonu v závodě.“

Sainz po závodě uvedl, že měl problémy především v rychlých zatáčkách. „Ano, vychází to také z úrovně přítlaku,“ reagoval Vasseur. „Naším problémem není potenciál na jedno kolo ale nekonzistence. U Charlese v prvním stintu na tvrdých pneumatikách se vytratila rovnováha. Ve třetím stintu se stejnou pneumatikou to bylo v pořádku. Carlos zajel první a třetí stint dobře, zatímco ve druhém si připsal 15 z 20 sekund ztráty.“

O Ferrari se ví, že „žere pneumatiky“. Vasseur to ale tak nevidí. „Nemyslím si, že je to degradací. Degradaci máte, když více tlačíte na pilu, ale Carlos měl ke konci také dobré časy. Charles si stěžoval na vyváženost od prvního do posledního kola prvního stintu.“

Sainz startoval ze druhé řady, ale v cíli závodu byl 20 sekund za druhým Hamiltonem. A to přesto, že Ferrari nasadilo vylepšení.

„Mercedes přivezl do Monaka také velkou aktualizaci. Pokud se podíváme na celkový obrázek mezi Miami a dneškem, udělali jsme krok vpřed ve výkonu, ale Mercedes ho udělal také. Jsme o něco rychlejší v kvalifikaci, ale trochu nekonzistentní v závodě. To je náš problém.“

„Dokud nevyřešíme problém s nekonzistencí, nemůžeme je porazit. Red Bull zůstává nejrychlejší.“

Příčiny nekonzistence ale v Maranellu podle Vasseura zatím neznají. „Kdybychom to věděli, už bychom to vyřešili. Pracuje na tom spousta lidí, ale není to snadné, protože to ani není stejný problém. V kvalifikaci jste ve volném vzduchu. V závodě to tak není, proto měl Charles také více problémů, když byl v provozu.“

Může být tedy příčinou to, že SF-23 trpí při jízdě za jiným vozem více než soupeři? „Mohla by to být možnost, ale když se podíváte na Carlose ve druhém stintu, byl sám a byla to katastrofa.“