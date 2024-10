Dokončení větrného tunelu pro nás bude gamechanger, tvrdí Alonso

V současné F1 platí, že je dobře fungující aerodynamický tunel nezbytnou součástí úspěchu. Vše se navíc umocnilo ve chvíli, kdy v královně motorsportu začaly platit aktuální technické předpisy, které umožňují využívání tzv. přísavného efektu.

V nepříliš komfortní situaci byl v této oblasti ještě donedávna McLaren, který si dlouhá léta pronajímal aerodynamický tunel, který patří Toyotě. Nyní však britský tým využívá již vlastní zázemí a na jeho výsledcích se to okamžitě projevilo.

Naopak na cizí větrný tunel musí i nadále sázet Aston Martin, který v tomto smyslu spolupracuje s Mercedesem. To se však velmi brzy změní a podle Fernanda Alonsa to bude pro stáj ze Silverstone zásadní posun.

„Řekl bych, že (nový vlastní větrný tunel pozn. red.) pro nás bude gamechanger. Nyní používáme aerodynamický tunel Mercedesu a jsme omezeni časem. Jsme limitováni tím, kdy nám ho umožní během týdne používat a podobně, takže si myslím, že mít vlastní aerodynamický tunel a rozumně ho využívat během týdne, ve chvílích, kdy je to třeba, bude obrovským krokem vpřed,“ uvedl Alonso, jehož slova cituje oficiální web F1.

„Nesmíme zapomínat ani na to, že ještě pár let zpátky využíval Aston Martin pouze malé zázemí, které měl k dispozici Racing Point, respektive Force India. Teď zdvojnásobujeme personál a máme novou továrnu. Jdeme krok za krokem. Jsem si vědom toho, že to chce čas, a přestože už ho moc v F1 nemám, jsem v klidu a užívám si tuhle cestu,“ dodal 43letý závodník s ohledem na ambice Astonu Martin brzy začít bojovat o tituly.