Dokážeš to, vzkázal Mercedes do vysílačky Hamiltonovi

21 kol před koncem jel Hamilton na druhém místě za Maxem Verstappenem z Red Bullu, když zajel podruhé k mechanikům pro novou střední směs pneumatik. Čerstvějšími pneumatikami chtěl tým dát Hamiltonovi větší šanci zaútočit na Verstappenovo vedení v závěru závodu.

Po zastávce ale Hamilton nestahoval Verstappena tak rychle, jak si Mercedes představoval, a vedení týmu začínalo pochybovat o tom, že se mu to podaří.

„Velmi jsme o tom pochybovali, protože jsme věděli, že ho musíme stahovat o sekundu na kolo, A byl tam úsek, kde Max zvýšil výkon svého motoru a jezdil časy jako Lewis, 1:19.5. Když mu pak (Hamiltonův závodní inženýr Peter Bonnington) řekl, že jezdí stejné časy, mohli jste slyšet jeho překvapení, proč jsme zajeli ke druhé zastávce,“ řekl Wolff.

„Pak se ale nějakým způsobem dostal myšlenkami zpět do normálu. Zřejmě jsme jej přes vysílačku motivovali. Jeho otec mi jednou řekl: 'Je tu jen jedna věta, kterou potřebujete, a to je 'dokážeš to'. Věděli jsme, že to může dokázat. A i když jsme podle plánu na to neměli dost kol, cítili jsme, že když mu to řekneme, mohlo by mu to pomoci. A to se přesně stalo.“

Wolff pochválil zvolenou strategii týmu. Podle něj to ukazuje, že se tým poučil z chyb z minulého víkendu v Německu.

„Bylo to skvělé provedení strategického týmu. Ráno jsme prodiskutovali všechny varianty a strategie dvou zastávek se zdála být nekonkurenceschopná.“

Foto: Getty Images / Charles Coates