Dojedeš, boduješ? Na stole je mnohem radikálnější změna bodového systému

F1 diskutovala o možnosti, že by bodovalo 12 jezdců. Nově se ale jedná o mnohem radikálnější změně. Body by mohl získat každý jezdec, který závod dokončí.

Komise F1 nedávno řešila změnu bodového systému. Na stole byl návrh, podle kterého by nově bodovalo 12 jezdců. Pro prvních sedm míst by se nic nezměnilo. Komise nakonec rozhodnutí odložila s tím, že je potřeba více analýz dopadů změny.

Samotný důvod odkladu by poměrně zvláštní, protože dopady změny by byly relativně malé, takže není potřeba je příliš analyzovat.

Podle Autosportu bylo rozhodnutí ve skutečnosti odloženo kvůli tomu, že ve hře je mnohem radikálnější změna. Bodovat by potenciálně mohlo ještě více vozů – až do 20. místa. Body by mohl brát každý jezdec, který dojede do cíle.

„Myslím, že změna v oblasti bodů je rozumná, ale jsou zde otázky, kam se posunout? Zda to bude P12, P14, P16, nebo v podstatě všechny vozy,“ řekl šéf Williamsu James Vowles.

„V Komisi F1 kolem toho proběhla velmi dobrá diskuse. V podstatě všichni se shodli na tom, abychom udělali něco, co je dobré pro tento sport. Dejme si však na čas, abychom to udělali správně. A udělejme to jednou.“

„Myslím si, že je třeba se na tento systém podívat,“ řekl Mike Krack. „Také máme novou fanouškovskou základnu. Už nejsme takoví puristé, jakými jsme byli dlouhé roky. Myslím, že je opravdu na čase se na to podívat. Osobně se domnívám, že vždy musí být o co bojovat, ať už jedete na jakémkoliv místě.“

„Myslím si, že jakmile se do hry dostanou body, bude každé předjetí mnohem důležitější,“ řekl Zak Brown. „Někdy auta odstoupí, pošetří nějaké věci, opotřebení, protože jsou mimo body. Tím by se to eliminovalo.“