Dohra Abtova podvodu ve virtuálních závodech. Audi vyhodilo německého pilota

Daniel Abt byl diskvalifikován ze závodu virtuální E-Prix v Berlíně a dostal pokutu 10 tisíc eur za to, že místo něj jel profesionální počítačový závodník Lorenz Hörzing.

Už během závodu měli další jezdci podezření, že za volantem simulátoru nesedí přímo Abt. Po závodě proto organizátoři přezkoumali IP adresy hráčů a zjistili, že za Abta jede 18letý Hörzing. V neděli se Abt za celý incident omluvil.

Audi AG dnes vydalo prohlášení, ve kterém potvrzuje ukončení spolupráce s Abtem.

„Daniel Abt neřídil v pátém podniku Race at Home Challenge 23. května v kvalifikaci a závodě sám svůj vůz, ale nechal jet profesionálního počítačového závodníka. Následující den se za to přímo omluvil a diskvalifikaci přijal,“ stojí v prohlášení.

„Integrita, transparentnost a důsledné dodržování platných pravidel jsou pro Audi hlavními prioritami, bez výjimky to platí pro všechny činnosti, do kterých je značka zapojena. Z tohoto důvodu se Audi Sport rozhodlo s okamžitou platností propustit Daniela Abta.“

Abt závodil v reálné formuli E od sezóny 2014 - 2015. V roce 2018 získal dvě vítězství v Mexiku a Německu.

Aktuální sezóna formule E byla z důvodu pandemie koronaviru přerušena. Audi teď bude muset najít náhradu za Abta do konce sezóny. V testech nováčků po závodě v Marrákeši do monopostu Audi usedli Kelvin van der Linde a Mattia Drudi, kteří by tak mohli být kandidáty na volné místo vedle druhého pilota týmu Lucase di Grassiho.

Foto: Formule E