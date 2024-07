Dohodli jsme se, že v budoucnu už nebude jezdit na simulátoru tak pozdě, říká Marko o Verstappenovi

Max Verstappen startoval ze třetího místa a v cíli byl pátý. Nevyšla mu strategie, kdy se před něj během zastávek dostal Hamilton a později i Leclerc. Verstappen z toho byl pořádně naštvaný a vyčítal týmu, že musí na trati dohánět to, co tým pokazil...

Před Leclerca se dostal, při souboji s Hamiltonem došlo ke kontaktu, po kterém se propadl znovu i za Leclerca.

Před závodem absolvoval Verstappen stint v závodech na simulátorech. Za volant usedl těsně po půlnoci...

Okamžitě se rozjely diskuse, zda si něco takového může jezdec F1 vůbec dovolit a zda to nemělo vliv na Verstappenův výkon.

„V Imole šel po závodech na simulátoru spát až ve tři hodiny ráno – a pak vyhrál Velkou cenu,“ napsal Helmut Marko pro Speedweek. „Max má jiný spánkový rytmus a měl svých sedm hodin spánku.“

„Jeho noční závod na simulátoru o maďarském víkendu se uskutečnil jen proto, že odpadl jeden jezdec jeho týmu. Nicméně jsme se dohodli, že v budoucnu už nebude jezdit na simulátoru tak pozdě.“

„V GP Maďarska jsme s Maxem Verstappenem obsadili pouze páté místo, a to z toho důvodu, že jsme zvolili špatnou závodní strategii. “

Podle Marka tým očekával, že výhoda nových pneumatik bude větší, než jaká nakonec byla.

„Ale celý víkend byl těžký. Například pole position nám s Maxem utekla jen o 46 tisícin sekundy, což Verstappena hodně naštvalo, protože i on doufal, že nás vylepšení vozu posune třeba o dvě desetiny před konkurenci. To se ale nestalo,“ pokračuje Marko.

„Stejně dobře to ale mohlo dopadnout jinak, protože Max musel krátce před koncem svého rychlého kola předjet soupeře, což znamenalo ztrátu půl desetiny sekundy nebo více.“

V závěru závodu došlo ke kolizi s Hamiltonem. „Jistě, kola jeho vozu se při brzdění zablokovala, ale on by tu zatáčku projel, takže se nedalo mluvit o tom, že by už neměl kontrolu nad svým vozem. Max měl nos vpředu, ale Hamilton prostě zatočil a všichni viděli, co se stalo.“