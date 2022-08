Dohoda s Porsche zatím není. Red Bull si staví motor sám

Audi slíbilo, že do konce roku potvrdí, kterému týmu bude od roku 2026 své pohonné jednotky dodávat. Očekává se, že automobilka koupí 75 % Sauberu.

Porsche by se mělo stát partnerem Red Bullu. V tomto případě bude partnerství odlišné, protože Red Bull nebude jen odběratelem pohonných jednotek. Sám si buduje divizi Powertrains, ve které už pracuje 300 z plánovaných 450 lidí.

O přínosu Porsche se spekuluje. Dříve se uvádělo, že by automobilka mohla stavět hybridní část, nyní Autosport píše, že se v Milton Keynes zabydlí jen pár lidí z Porsche a půjde spíše o motor Red Bullu s nálepkami a názvy německého výrobce.

Noví zájemci o vstup v roce 2026 by měli svůj záměr oznámit do poloviny října, ale FIA může datum posunout. Podle Autosportu jednání mezi Red Bullem a Porsche komplikují diskuse o hlasovacích právech a akciích. Situaci nepomáhá ani plánovaný vstup Porsche na burzu.

„Pokračujeme s Red Bull Powertrains,“ řekl Christian Horner. „První motor jsme nastartovali před letní přestávkou. Do roku 2026 ještě nějaký čas zbývá.“

„Máme spoustu času a ze strategického hlediska samozřejmě budeme muset udělat to, co je správné pro tým a pro společnost. S Porsche samozřejmě probíhají konstruktivní diskuse.“

Spekuluje se, že u Red Bullu by někteří nejraději zůstali u Hondy. Ta formálně z F1 odešla, ale pro Red Bull bude do roku 2025 vyrábět i nadále současné pohonné jednotky. O jejím možném „návratu“ se spekuluje. Japonci potvrdili jen to, že žádný plán nemají, ale nezavírají si dveře.

Na otázku, zda by Red Bull mohl zůstat u Hondy, Horner odpověděl: „Myslím, že pro rok 2026 není nic pevně stanoveno. Založili jsme Red Bull Powertrains, máme více než 300 lidí. To je naše cesta.“

„Ano, nejsme pod časovým tlakem, protože do roku 2026 zbývají ještě tři a něco let. Nemusíme spěchat. A proto samozřejmě probíhají konstruktivní diskuse.“

Horner bagatelizoval domněnku, že v táboře Red Bullu probíhá debata o tom, jakou cestou se vydat.

„Ne, protože to v zásadě nic nezmění. Společnost je vybudována, máme Red Bull Powertrains, která bude vyrábět motor pro rok 2026.“

Na otázku, zda by projekt Red Bull Powertrains mohl být nakonec označen jako Honda nebo se stát spoluprací s japonským výrobcem, odpověděl: „V tuto chvíli se velmi soustředíme na náš vlastní projekt. A samozřejmě se objevuje spousta spekulací.“

„Je skvělé, že existují výrobci, kteří mají zájem vstoupit do sportu nebo v něm zůstat, ale Red Bull Powertrains je závazek, máme zázemí, máme dynamometry, máme schopnosti, naverbovali jsme jedny z nejlepších talentů ve F1. A věříme, že jsme na tom pro budoucnost dobře.“

Očekává se, že případnou další spolupráci s Hondou by komplikovala právě existence továrny Red Bullu. Honda totiž v minulosti dávala najevo, že si chce pohonné jednotky stavět sama a to v Japonsku.