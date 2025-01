Dohoda s Alpine je pro Franca nejlepší šancí zajistit si letos nebo příští rok závodní místo, říká Vowles

Colapinto byl členem Jezdecké akademie Williamsu a letos v Monze nahradil ve voze Logana Sargeanta. V devíti závodech dokázal dvakrát bodovat a získat 5 bodů. Už předem ale věděl, že letos ve voze sedět nebude, protože k Williamsu míří Carlos Sainz.

Alpine ve čtvrtek večer potvrdil, že se dohodl s Williamsem na přestupu Colapinta. Argentinský pilot bude pro tým pracovat jako rezervní a testovací jezdec. Čeká ho práce na simulátoru, účast na grand prix i testování starších vozů. To vše by ho čekalo také u Williamsu. V případě Alpine má ale asi větší šanci postoupit do role závodního jezdce.

„Jsme potěšeni, že jsme se s Alpine dohodli na tom, že se Franco připojí k týmu na základě víceleté dohody počínaje rokem 2025,“ řekl James Vowles.

„Během devíti nezapomenutelných závodů s Williamsem jasně ukázal, že si zaslouží místo ve Formuli 1, a my jsme vždy říkali, že ho budeme podporovat, aby ho získal.“

„Williams má v Alexi Albonovi a Carlosi Sainzovi jednu z nejúžasnějších jezdeckých sestav na startovním roštu pro rok 2025 a další roky, takže věříme, že tato dohoda s Alpine představuje pro Franca nejlepší šanci, jak si zajistit závodní místo v roce 2025 nebo 2026.“

„Jezdecká akademie Williamsu existuje proto, aby objevovala a rozvíjela budoucí hvězdy F1, což se v případě Franca podařilo, a navazuje tak na naši dlouholetou tradici, kdy jsme talentovaným mladým jezdcům umožnili proniknout na nejvyšší úroveň motorsportu.“

„Jsme hrdí na to, že jsme vrátili Argentince na startovní rošt F1, chceme Francovi poděkovat za vše, co týmu přinesl, a těšíme se na budoucí bitvy na okruzích.“