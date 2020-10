Dohoda byla snadná. Podepsal jsem v podstatě včera, řekl Räikkönen

„Podepsali jsme to v podstatě včera,“ řekl Räikkönen k dohodě. „Stále se ptáte na budoucnost, ale pokud není nic podepsáno, nezačal bych lhát jedním a ani druhým směrem.“

„Nemyslím si, že by existovaly nějaké potíže, je tu jen mnoho aspektů ze strany týmu a to, co chci dělat. V našich životech je třeba se podívat na další věci, ale nakonec to dávalo smysl z mé strany a samozřejmě také z jejich strany.“

„Jakmile jsme o tom začali diskutovat, nebyl to tak dlouhý proces, nakonec to bylo celkem jednoduché.“

Räikkönen letos získal jen dva body. Alfa Romeo je na osmém místě v Poháru konstruktérů.

„Nikdo z nás není spokojený s tím, kde jsme, ale právě teď je situace taková a cílem je zlepšit se, být mnohem lepší, ale neexistují žádné záruky. Musíme prostě udělat celkově lepší práci a doufejme, že příští rok budeme s věcmi o něco spokojenější.“