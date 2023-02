Dodnes se na mě zlobí, říká Juan Pablo Montoya o spolupráci s Helmutem Markem

Juan Pablo Montoya zavzpomínal na časy, kdy závodil ve formuli 3000 pro tým, který vedl současný konzultant Red Bullu Helmut Marko.

Bývalý pilot F1 a nynější důležitý poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko je znám tím, že se s mladými piloty příliš nepáře.

Potvrzují to i slova Juana Pabla Montoyi, vítěze šesti závodů F1, který pod vedením Marka závodil v roce 1997 za jeho tým RSM ve formuli 3000. Kolumbijský pilot tehdy v celkovém pořadí obsadil stříbrnou příčku za Brazilcem Ricardem Zontou.

„Bylo to s ním těžké, ale nakonec ze mě udělal lepšího jezdce,“ uvedl Montoya v rozhovoru pro web Motorsport.com.

„Neustále na mě řval, že mám hodně problémů a že jsem šílený. Dělal to ale s dobrými úmysly. Tlačil na mě, abych se stal lepším člověkem,“ uznal zpětně bývalý jezdec Williamsu a McLarenu.

„Pamatuji si, jak mě jednou pozval na oběd do jeho domu. Dostal jsem salát, i když jsem tehdy nejedl zeleninu. Pak mě nechal běžet do jeho kanceláře – šlo o více než hodinový běh. Tehdy jsem byl na něj naštvaný, ale když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že mě tlačil dopředu,“ prohlásil dvojnásobný vítěz slavného závodu Indy 500.

„Žití v Grazu a vše kolem pro mě bylo dobrou zkušeností. Měl jsem málo peněz, ale Helmut se o mně dobře staral,“ vybavuje si i po letech Montoya, podle kterého je však na něj Marko dodnes naštvaný.

„Myslí si totiž, že jsem úmyslně prohrál titul kvůli situaci v předposledním závodě sezony v Mugellu,“ vysvětlil Kolumbijec, kterému v roce 1997 chyběl k mistrovské koruně pouhý bod a půl.

„Měli jsme špatně nastavený nejvyšší rychlostní stupeň. Pokaždé, když jsem ho zařadil, motor zakolísal, protože byl rychlostní stupeň moc dlouhý. Jason Watt jel těsně přede mnou a zdálo se, že ho předjedu. Jenže jakmile jsem zařadil nevyšší stupeň, vždy mi ujel. A tak to bylo po celý závod,“ popsal Montoya.

„Bylo to tak frustrující, ale Marko si stále myslí, že jsem tehdy dobrovolně odevzdal titul,“ uvedl muž, který si tak na titul z F3000 musel počkat až do roku 1998, kdy se radoval s týmem Super Nova Racing, což byl další krok na jeho pozdější cestě až do F1.

Syn jde v jeho šlépějích

Cesty Helmuta Marka a Juana Pabla Montoyi se nyní opět protnuly. Sebastián Motnoya, syn Juana Pabla, se totiž nedávno stal členem juniorky Red Bullu, takže Marko opět dohlíží na jezdce s příjmením Montoya.

Starší z rodu Montoyů je za tuto příležitost pro syna moc rád, jelikož Marka velmi uznává.

„Většina týmů dává svým jezdcům hvězdnou péči a naprosto si je hýčká. Helmut z vás ale chce udělat muže a věří, že pokud chcete něco dokázat, musíte za to bojovat. Myslím, že je skvělé, že má Sebastián tuhle šanci. Může se toho hodně naučit,“ řekl Juan Pablo Montoya o angažmá svého syna v juniorce Red Bullu a dodal:

„Nyní je to na něm. Jsem zde pro něj a udělám vše, abych mu pomohl. Všichni ale vědí, jak Red Bull funguje – musí podávat dobré výkony. Doufám tedy, že to Sebastiánovi půjde a že ukáže velké věci,“ uzavřel populární Kolumbijec.