Dočká se Larson testu ve voze F1? Až nastane správný čas, tak proč ne, říká ředitel McLarenu

Jednatřicetiletý Kyle Larson patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější jezdce seriálu NASCAR Cup Series, který v roce 2021 dokonce celkově vyhrál. Kalifornský rodák je navíc skvělým univerzálem, když se v minulosti prosadil i ve vytrvalostních závodech (za zmínku stojí především triumf ve 24hodinovce v Daytoně).

Během uplynulé neděle Larson debutoval i ve formulovém šamponiátu IndyCar poté, co se zúčastnil prestižního závodu Indianapolis 500.

A nutno říct, že se navzdory minimu zkušeností s monopsty neztratil –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ve voze připraveném týmem Arrow McLaren zazářil především v kvalifikaci, ve které obsadil pátou příčku. V samotném závodě, který byl kvůli dešti odložen (a kvůli čemuž Larson nestihl pozdější závod NASCAR v Charlotte), pak obsadil 18. pozici, přičemž dojel ve stejném kole jako vítěz.

Vzhledem k tomu, že jsou Larsonovy výkony velmi vysoko hodnoceny, a to i konkurenty –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pilot IndyCar Alexander Rossi jej dokonce přirovnal k Maxi Verstappenovi –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ byl výkonný ředitel McLarenu Zak Brown dotázán na možnost, zda by se Američan mohl dočkat jízdy s vozem F1.

„Až přijde správný čas, tak bych to rád umožnil. Chtěl bych ho vidět ve voze formule 1,“ uvedl Brown, kterého cituje web The Race.

„Vlastně jsem o tom s Kylem už mluvil. Myslím, že by se to ode mě dalo očekávat. Nemusel jsem to však dělat proto, abych ho přiměl jet za nás v Indy. Je to úžasný talent. Myslím, že by si vedl dobře,“ uvedl boss McLarenu, který provozuje svůj tým nejen v F1, ale i v IndyCar.