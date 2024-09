Dočká se Bortoleto sedačky u Sauberu?

Sauber stále neoznámil jméno jezdce, který bude v příští sezoně závodit po boku Nika Hülkenberga. Podle posledních zpráv by volba mohla padnout na Gabriela Bortoleta.

Pouze stáje RB a Sauber dosud neoznámily kompletní jezdecké sestavy pro nadcházející sezonu.

Zatímco u RB je zřejmé, že volba padne na některé z jezdců, kteří již nyní spadají pod Red Bull, u Sauberu je situace otevřenější.

V posledních týdnech se sice zdálo, že by v kokpitu vozu švýcarské stáje, ze které se v roce 2026 stane tovární tým Audi, mohl pokračovat Valtteri Bottas, ale zdroje britského Autosportu nyní mluví o tom, že hlavním kandidátem na zisk druhé sedačky je Gabriel Bortoleto.

Stále teprve 19letý Bortoleto, který spadá do juniorského programu McLarenu, letos prvním rokem závodí ve formuli 2 a vede si velmi dobře – úřadující šampion F3 je v průběžném hodnocení druhý a dařilo se mu i naposledy v Monze, kde ovládl hlavní závod. A právě tento výkon by mu mohl pomoci k sedačce u Sauberu.

To, že je Bortoleto na hledáčku Sauberu/Audi ostatně nedávno potvrdil i Mattia Binotto, který na projekt německé automobilky v F1 dohlíží.

Autosport rovněž píše, že by případnou cestu Bortoleta k Sauberu nemusela přibrzdit již zmíněná skutečnost, že Brazilec patří do juniorského programu McLarenu. Britská stáj by totiž neměla mít problém s jeho uvolněním.