Docela špatný den, zní po pátku ve Spa z Mercedesu

Mercedes přivezl do Spa balík vylepšení. V prvním tréninku měl problémy v prostředním sektoru, a tak přidal přítlak. Změna nastavení sice zlepšila celkový dojem z vozu, ale Russell skončil ve druhém tréninku na šestém místě a Hamilton až na desátém.

Vrásky na čele dělá Mercedesu zejména fakt, že na soupeře ztrácí na rovinkách – až 9 desetin sekundy.

„Byl to docela špatný den,“ přiznal Hamilton. „V posledních několika závodech to bylo skvěle a dnes to bylo úplně jiné.“

„Pracovali jsme na tom. První trénink nebyl dobrý, ale ve druhém jsme udělali nějaké změny a začal skvěle. Pak, když jsem přešel na měkké pneumatiky, jsem se už nedokázal zlepšit.“

„Máme spoustu problémů s vyvážením v průběhu kola a v tomto tréninku to bylo lepší, ale všichni ostatní jeli ještě lépe, takže být o 1,2 sekundy pozadu není skvělé.“

„Dnes večer máme co dělat,“ řekl Russell. „Myslím, že McLaren je v tuto chvíli rozhodně o krok před námi, stejně jako Red Bull.“

Russell si však myslí, že pátek nemusí být obrazem toho, jak bude vypadat zbytek víkendu.

„Myslím, že mclareny jely na maximální výkon, což vám na této trati dá pár desetin. Zítra je nový den a jsem si jistý, že dnes večer najdeme ještě něco navíc. Často jsme měli velmi dobré pátky a ostatní nás v sobotu dohnali, takže doufejme, že to budeme tento víkend my.“