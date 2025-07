Docela špatný den, říká o pátku v Silverstonu Max Verstappen

Max Verstappen skončil ve druhém tréninku na pátém místě se ztrátou půl sekundy na prvního Norrise.

„Pro mě osobně to byl docela špatný den,“ řekl Verstappen oficiálnímu kanálu F1.

„V autě nebyla žádná rovnováha. Je to velmi obtížné i při přejezdu ze zatáčky do zatáčky. Myslím, že to pro nás byl dost špatný den.“

Podle Verstappena problémy souvisí s větrem. „Každý víkend je to něco jiného. Teď, když je tady vítr, se zdá, že naše auto je na něj docela citlivé. Celkově to nebyl jednoduchý den.“

Christian Horner pro Sky Sports uvedl, že Red Bull má problém s nedotáčivostí, kterou se musí pokusit odstranit. Situace je podle něj špatná jen v některých částech okruhu.

„Pokud se nám to podaří vyladit... ztrácíme devět desetin sekundy na kolo v šesté a sedmé zatáčce, tedy v pomalých pasážích, kde se vracíme proti větru, ale zbytek kola vypadá docela dobře,“ řekl Horner.

„Dlouhé jízdy vypadají taky slušně, takže si myslím, že máme na čem stavět – teď to jen musíme správně doladit.“

„Co jsem viděl, Hamilton měl po pár kolech docela velké problémy s drolením. Mercedes měl také drolení,“ řekl Helmut Marko, kterého cituje RacingNews365. „A naše drolení bylo přiměřené, stejně jako u McLarenu, takže to je dobré znamení.“