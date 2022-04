Dočasný návrat Masiho? Ředitel závodu Wittich má covid a Freitas do Miami nemůže

V roli ředitele závodu se letos budou střídat Niels Wittich a Eduardo Freitas. Budoucí čas je namístě, protože první závody řediteloval Niels Wittich.

Včera večer Sky Sports ale i další zdroje přinesly informaci, že Niels Wittich měl pozitivní test na covid-19. Zatím není jasné, zda bude moci odcestovat na Floridu, kde se příští týden jede premiérová velká cena.

Wittich bude potřebovat negativní test. Pozitivní je od návratu domů, týmy o tom měly být informovány v úterý na zasedání Komise F1. Teoreticky by tak mohl být v polovině příštího týdne negativní, ale jedná se o nemoc a ta je u každého individuální. Nejde jen o opatrnost. Negativní test je nutný pro vstup do Spojených států.

Eduardo Freitas měl mít údajně také pozitivní test, ale u něj existuje ještě jeden problém – o stejném víkendu, kdy F1 pojede v Miami, se jede také šestihodinový závod ve Spa. Freitas i nadále působí jako ředitel závodu ve WEC. Na jeho premiéru v královně motorsportu si tak musíme počkat. Zatím působil jako zástupce Wittich a ředitelem závodu má být podle Autosportu poprvé nejspíše ve Španělsku.

Jedním z řešení je povolat Michaela Masiho. Byla by to nepochybně pikantní možnost, ale je to spíše nepravděpodobné. Další možností je ředitel závodu formule E Scot Elkins, který už s F1 má nějakou zkušenost.

Nejpravděpodobnější náhradou je však Herbie Blash, který do roku 2014 pracoval jako zástupce ředitele závodu Charlieho Whitinga.

Do F1 by to Blash neměl daleko. Od letošního roku totiž působí jako poradce obou ředitelů závodu.