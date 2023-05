Dobrý výsledek. Deváté místo odpovídá našim možnostem, říká Norris

McLaren momentálně neprožívá nejlepší časy. Proto Lando Norris považoval za dobrý výsledek i deváté místo v cíli.

Po velmi nepovedeném vstupu do sezony, kdy McLaren v prvních dvou závodech nebodoval, jde britská stáj postupně nahoru.

V Baku to bylo vidět hlavně v kvalifikaci na hlavní závod, v níž se oba piloti dostali do třetí části boje o pole position.

V nedělním závodě se však do bodované desítky probil pouze zkušenější Lando Norris, který dojel devátý, zatímco jeho kolega Oscar Piastri se musel spokojit s jedenáctou příčkou.

Závod za Hülkenbergem

Norris byl po většinu nedělního dopoledne v Baku uvězněn za Nikem Hülkenbergem, který zkoušel štěstí s alternativní strategií. Brit nicméně nakonec nečekal až Němec zamíří do boxů a předjel jezdce Haasu v přímém souboji. Jezdec McLarenu byl tak jedním z mála, komu se v ulicích Baku podařilo předvést předjetí.

„Byl to dobrý závod. Stejně tak i výsledek, který byl nejlepším možným, na který jsme mohli dosáhnout. Deváté místo sice opravdu nezní extra, ale na víc jsme neměli,“ uvedl podle oficiálního webu F1 Norris.

„Měli jsme trochu smůlu, že se safety car objevil na dráze těsně po tom, co jsme zajeli do boxů. Pak jsem se zasekl za Hülkenbergem, ale získali jsme pár bodů do tabulky, což je solidní výsledek. Navíc jsme dobře využili nové díly, které jsme na trať přivezli. Jsem tedy spokojen a příště v Miami se pokusíme opět zlepšit,“ uzavřel britský pilot.

Náročný víkend pro Piastriho

Druhý pilot McLarenu, nováček Oscar Piastri, si závodní víkend v Baku příliš neužil, jelikož se necítil po zdravotní stránce dobře.

„Byla škoda, že jsme o jedno místo přišli o body, ale v polovině závodu nám prostě chybělo trochu tempa, takže jsme toho nemohli udělat víc. Jsem rád, že jsem víkend přežil po tom, co jsem se necítil dobře,“ přiznal po závodě Piastri.

„V závodě jsem se toho hodně naučil o pneumatikách a o tom, jak s nimi lépe zacházet, což nám příště pomůže bojovat o body,“ dodal Australan.