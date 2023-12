Dobrý den, jsme z FIA a přišli jsme vás zkontrolovat. Federace chce možnost neohlášených návštěv továren

Už mnoho let existují omezení v používání CFD simulací a aerodynamického tunelu. Původně to bylo kvůli úspoře nákladů, nedávno se do toho přidal ještě jeden prvek – čím níže tým skončil v Poháru konstruktérů, tím více může tyto vývojové nástroje používat.

Ale nejsou to jediné nástroje, které FIA hlídá. Kontroluje se také množství informací, které lze sdílet mezi spolupracujícími týmy, rozpočtové věci a podobně.

V minulosti byly kontroly oznámeny předem. Šéf FIA pro záležitosti monopostů Nikolas Tombazis pro Motorsport.com uvedl, že řídící orgán chce dosáhnout situace, kdy bude mít přístup k továrně okamžitě.

Je otázkou, zda se jedná o opatření, které souvisí se stále složitějšími restrikcemi, nebo o další linku „války“ mezi FIA a F1. Nedávno jsme viděli vyšetřování Tota Wolffa a jeho manželky.

„Nemyslíme to tak, že bychom měli jen tak vejít do dveří a jít dovnitř, ale myslíme si, že by bylo správné mít zavedený proces, kdy jim můžeme prostě zavolat a někdo přijde, vyzvedne ty lidi a oni mohou říct, že se chtějí jít podívat do aerodynamického tunelu nebo na cokoli jiného,“ řekl Tombazis.

Jak moc „přepadová“ by taková akce FIA měla být? „Asi 10 až 15 minut,“ zamýšlí se Tombazis. „Chceme se dostat do bodu, kdy to bude opravdu zcela bezprostřední. Abychom nemuseli čekat u brány další hodinu nebo něco podobného.“

FIA nedávno rozšířila počet pracovníků, které má pro podobnou práci k dispozici. Situaci ulehčuje fakt, že většina továren se nachází relativně blízko od sebe ve Velké Británii.

„Už delší dobu jsme usilovali o jeho rozšíření (týmu továrních inspektorů). Nedávno jsme se dostali na cílový počet tohoto týmu, a to nám nyní umožňuje navštěvovat týmy přibližně každé dva až tři týdny.“