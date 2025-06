Dobrá zpráva pro české fanoušky. Red Bull Ring prodloužil smlouvu do roku 2041

Formule 1 prodloužila smlouvu s Red Bull Ringem. V kalendáři F1 bude okruh nejméně do roku 2041.

Red Bull Ring se nachází jen asi 160 kilometrů od českých hranic, a tak není překvapením, že právě sem míří mnoho českých fanoušků. A nejen ty určitě potěší, že Formule 1 zůstane blízko českých hranic ještě pořádně dlouho.

Formule 1 dnes potvrdila, že prodloužila s Red Bull Ringem smlouvu do roku 2041. Podobné prodloužení by bylo ještě nedávno velkým překvapením, ale do stejného roku v květnu prodloužilo smlouvu Miami.

Österreichring, A1-Ring a dnes Red Bull Ring. Do kalendáře se okruh vrátil v roce 2014.

„Rakousko je pro Formuli 1 už dlouho nesmírně výjimečným závodem, a proto je fantastické, že jsme zajistili dlouhodobou budoucnost velké ceny, která je tak hluboce zakořeněná v historii tohoto sportu,“ řekl Stefano Domenicali.

„Vize a vášeň Dietricha Mateschitze přinesly závodu investice a pozornost, díky nimž se mohl vrátit jako úžasná událost na kalendář Formule 1.“

„Každoroční návrat do ohromujících štýrských hor je vrcholem sezony – zážitek, který vyvolává silné emoce mezi našimi jezdci, týmy i fanoušky a vytváří atmosféru, která je jedinečná.“

„Jsem potěšen, že Formule 1 zůstane na Red Bull Ringu i v dalších letech,“ řekl Mark Mateschitz. „Jsem hrdý, že mohu pokračovat v odkazu svého otce a zachovat bohatou historii motorsportu ve Štýrsku a na Red Bull Ringu – s lidmi v regionu a především pro ně.“

„Úzké spojení Rakouska s Formulí 1 je skvělým základem pro naše dlouhodobé partnerství. Společně máme v úmyslu tento příběh úspěchu psát i v dalších letech.“

„Nová smlouva má nevyčíslitelný význam pro budoucnost. Dlouhodobé zajištění Velké ceny Rakouska spustí další investice do infrastruktury a představuje obrovskou přidanou hodnotu pro region Murtal, Štýrsko i celé Rakousko,“ řekl generální ředitel Red Bull Ringu Thomas Überall.