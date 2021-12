Do závodu nastoupí jen 19 jezdců. Mazepin měl pozitivní test na covid-19

Na start posledního závodu sezóny nastoupí jen 19 jezdců. Nikita Mazepin měl pozitivní test na covid-19 a závod vynechá.

Haas by tak rychle náhradníka zřejmě nesehnal a i kdyby ano, nemohl by nastoupit. Jezdec musí odjet kvalifikaci nebo jinou část víkendu (pak by mu sportovní komisaři uznali, že se nekvalifikoval).

„Nikita je fyzicky v pořádku, protože byl asymptomatický, ale nyní se izoluje a bude se řídit pokyny příslušných orgánů veřejného zdraví, přičemž bezpečnost bude konečnou prioritou pro všechny zúčastněné strany,“ stojí v prohlášení společnosti Haas.

Mazepin není prvním jezdcem, který musel vynechat závod kvůli pozitivnímu testu. Na začátku sezóny měl stejný problém Räikkönen. Vloni pak Pérez, Stroll a Hamilton.