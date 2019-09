Do zatáčky Raidillon ve Spa-Francorchamps se vrátí štěrková úniková zóna

O uplynulém víkendu během hlavního závodu formule 2, který se jel v rámci víkendu Velké ceny Belgie vozů formule 1, přišel o život Anthoine Hubert.

Francouzský pilot zůstal stát uprostřed trati právě na výjezdu ze zatáčky Raidillon na horizontu poté, co se odrazil od bariéry z pneumatik. Ve vysoké rychlosti do jeho vozu narazil Juan Manuel Correa a Hubert svým zraněním způsobených nárazem později podlehl.

Podle názoru některých odborníků piloti při průjezdu zatáčkou Raidillon více riskují, jelikož vědí, že se v případě výletu mimo trať mohou spolehnout na vyasfaltované únikové zóny.

Prostor, ve kterém zůstal Hubertův vůz po nehodě stát, je však zároveň výjezdem z boxové uličky využívané při vytrvalostních závodech. V tomto prostoru tedy není možné umístit štěrk.

Aby však mohl okruh získat licenci Grade C, kterou stanovuje FIM, budou v zatáčce Eau Rouge a Raidillon do roku 2022 provedeny změny v únikových zónách.

„V zatáčce Raidillon nebudou provedeny žádné změny v samotné trati,“ ujistila pro tiskovou agenturu Belga ředitelka okruhu Nathalie Mailletová.

„Nicméně jisté je, že uděláme štěrkové únikové zóny. Normy pro motocykly jsou přísnější. Změny pro motocykly budou mít pozitivní dopad pro vozy. Nyní diskutujeme o tom, kam umístit štěrkové zóny a jak budou hluboké. A také, zda je potřeba, aby byly po celé délce zatáčky.“

Podle Mailletové tragická nehoda ze závodu formule 2 neohrozí budoucnost Velké ceny Belgie.

„To, co se stalo, bylo smolné, a připomnělo nám to, že neexistuje nulové riziko. Okruh vždy v otázce bezpečnosti spolupracoval s FIA (Mezinárodní automobilovou federací). Nyní budeme čekat na výsledky vyšetřování konkrétních příčin nehody,“ řekla.

„Nezpochybňuje to budoucnost F1 ve Spa. To, co se stalo, byl závodní incident. Všechny nás to samozřejmě zasáhlo. Musíme pokračovat ve vylepšování trati,“ dodala Mailletová.

