Do souboje jezdců Mercedesu zasáhla i FIA

George Russell předjel v 50. kole Lewise Hamiltona na pátém místě, když dvojice projížděla 11. a 12. zatáčkou. Nováček v závodní sedačce stříbrných šípů využil safety caru a přezul na střední směs. Hamilton byl na opotřebovanější tvrdé směsi.

Russell však v jednu chvíli vyjel všemi čtyřmi koly z trati. Později zpomalil a umožnil Hamiltonovi, aby ho znovu předjel. Russell pak svého týmového kolegu předjel podruhé a závod dokončil na pátém místě.

Komunikace mezi ředitelem závodu a týmy se zejména poté, co byla vysílána do celého světa, stala mírně řečeno problematickou. Od letošní sezóny tak není možná. Toto Wolff uvedl, že o incidentu s ředitelstvím závodu nediskutovali, ale dostali pokyn, co mají dělat.

„S FIA neproběhl žádný dialog a myslím si, že tak by to mělo být,“ řekl Wolff v odpovědi na dotaz webu RaceFans. „Je to tak, že FIA se na nás obrátila a řekla ‚musí vyměnit pozice‘“.

Krátce po tomto kroku Russellův závodní inženýr Riccardo Musconi řekl do týmového rádia svému svěřenci: „Musíme vrátit místo Lewisovi, protože jsme vyjeli mimo trať, když jsi předjížděl. Čím dříve vrátíš místo, tím větší máš šanci zaútočit.“

Poté, co nechal Hamiltona projet první zatáčkou, dostal Russell pokyn: „Nyní můžeš zaútočit.“ V jedenácté zatáčce Hamiltona znovu předjel.

„Je jasné, že když bojujete se svým týmovým kolegou, musíte mu nechat trochu více prostoru, než byste to dělali normálně,“ řekl Russell. „Je to zatáčka, kde nemůžete posoudit, kde je okraj trati – je to jen bílá čára.“

„Když mi řekli, že si musíme vyměnit pozice, bylo to trochu frustrující, protože jsem v jednu chvíli dojížděl kluky před sebou. Ale naštěstí jsme všichni dojeli domů v pořádku.“