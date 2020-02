Do příštího roku by mohla trať v australském Albert Parku doznat změn

Trať vedená veřejnými komunikacemi má od roku 1996, kdy se na ní jel první závod formule 1, stále původní povrch. Korporace Velké ceny Austrálie (AGPC) proto její přeasfaltování plánuje již několik let.

Albert Park v Melbourne má přitom smlouvu až do roku 2025, před závodem v roce 2021 nebo 2022 proto dojde k položení nového asfaltu. V rámci stavebních prací by mělo dojít také k úpravám současného tvaru okruhu, které by měly pomoci zlepšit závodění a předjíždění. AGPC o tom nyní jedná s vedením formule 1.

„Za rok nebo za dva dojde k výměně povrchu. S formulí 1 jednáme o tom, jak vyvíjíme trať, abychom se ujistili, že změny, ke kterým došlo od roku 1996 na vozech, se projeví v úpravách tratě. Ať už dojde v některých místech k rozšíření, někde ke změně sklonu,“ řekl výkonný ředitel AGPC Andrew Westacott pro Motorsport.com.

„To vše probíhá. V období kolem letošního závodu (v polovině března, pozn. redakce) budeme více vědět o časovém plánu a o tom, kdy dojde ke změnám, zda to bude v následujících dvanácti nebo 24 měsících.“

AGPC před několika lety zvažovala změny v oblasti 11. a 12. zatáčky, kterou by přeměnila z rychlé šikany na pomalé zatáčky, do kterých by museli jezdci tvrdě brzdit. AGPC a FOM se však shodly, že by tato změna nepřinesla dostatečně velký benefit.

„Když dostanete příležitost něco změnit, musíte se podívat na to, jak něco můžete zlepšit. Není pochyb, že se vozy od roku 1996 do roku 2020 vyvinuly a změnily. A v roce 2021 se znovu změní. My se díváme na směs asfaltu a její dopad na opotřebení pneumatik, zkoumáme zatáčky a to, zda mohou být upraveny,“ říká.

„Nechceme měnit charakter okruhu, musíme také počítat s tím, že je tu jezero a různá hřiště. Vzhledem k existující geografii a topografii nemůžete dělat změny jako na zelené louce. Nebudeme dělat klopené zatáčky jako v Zandvoortu ani nic podobného, to vám mohu slíbit. Díváme se na různé věci, od rychlostních limitů v boxové uličce přes šířku okruhu až po abrazivitu asfaltu a aktivně o tom mluvíme s formulí 1.“

