Do přestupového kolotoče by mohl hodit vidle Mazepin s balíkem peněz

Příjmení Mazepin se objevuje u každé spekulace ohledně prodeje týmu. Tentokrát jde ale zřejmě jen o sedačku. Přestupový kolotoč se ještě nedotočil a nezajímavější je situace u zákaznických týmů Ferrari. U Haasu a Alfy Romeo mohou být k dispozici až 4 volné sedačky.

V případě Alfy Romeo je favorizován Mick Schumacher, který bude za týden v pátek jezdit v pátečním tréninku právě s vozem Alfy Romeo, kde možná i trochu symbolicky vystřídá Antonia Giovinnaziho.

V případě Haasu to vypadá, že Romain Grosjean tým opustí. Nic jistého nemá ani Kevin Magnussen. Do amerického týmu měl mít podle spekulací namířeno Sergio Pérez. Mexičanovi se ale do cesty postavila nečekaná překážka – Nikita Mazepin.

Podle italské mutace Motorsport.com měl Mazepinův otec nabídnout Haasu takovou sumu, že u týmu všem spadla brada a přerušili jednání s Pérezem.

Haas peníze potřebuje. Finance týmu zatím z velké části táhne Gene Haas a jeho firma vyrábějící CNC stroje.

Mazepin v minulosti závodil v evropské F3, v roce 2018 skončil druhý v GP3 a od loňského roku jezdí ve formuli 2, kde mu aktuálně patří šesté místo. Na kontě má stejné množství bodů jako Shwartzman a náskok 18 bodů na Déletraze. Mazepin by měl skončit mezi prvními sedmi, aby získal body nutné pro super licenci. Na jezdce na osmém místě má náskok 20 bodů.

Je otázkou, zda Pérezovy šance u Haasu skutečně klesly na pomyslnou nulu. Pokud chce americký tým pomýšlet na dobré výsledky, potřebuje i zkušeného jezdce. V případě, že si nenechá Magnussena, nebo neangažuje Hülkenberga, mohl by být Pérez stále ve hře.

Motorsport.com ale mluví trochu jinak – Pérez by mohl se svými penězi a zkušenostmi zaklepat u nových pánů domácích v Grove. Williams už sice jezdce pro příští rok potvrdil, ale kdo jiný než Pérez je chodícím důkazem, že smlouva ve formuli 1 až tak mnoho neznamená.