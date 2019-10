Do Petrohradu míří DTM, formule 1 by měla zůstat v Soči

Nedaleko Finského zálivu u ruské metropole Petrohrad roste nový okruh podle návrhu architekta Hermanna Tilkeho, který nese označení Igora Drive a od FIA obdržel hodnocení Grade 2 (nedostatečné pro pořádání grand prix F1).

Igora Drive byl v médiích před ruskou grand prix v Soči minulý víkend označován jako možná budoucí destinace pro závody „královny motorsportu“ na území Ruska, tyto spekulace se však zřejmě nezakládaly na pravdě.

Na nový okruh u Petrohradu by totiž měl zamířit prestižní německý šampionát cestovních vozů DTM, který již v minulosti v Rusku pravidelně závodil, a to na Moscow Raceway v letech 2013 až 2017.

Na Igora Drive by mohly vozy DTM zamířit již v příští sezóně, a to v termínu od 29. do 31. května. Toto datum je zaneseno do provizorního kalendáře sezóny 2019, avšak ještě bez konkrétní destinace.

„Vzhledem k nepotvrzenému místu konání jednoho ze závodních víkendů můžu potvrdit, že ITR vede jednání s okruhy v Rusku a také se třemi dalšími okruhy v Evropě,“ řekl pro motorsport.com mluvčí promotéra DTM společnosti ITR.

Igora Drive by se po Monze a švédském Anderstorpu mohl stát třetím novým okruhem pro šampionát DTM v příští sezóně.

V roce 2018 navštívil okruh Igora Drive i prezident FIA Jean Todt, což zesílilo spekulace o možném závodu formule 1 v nové ruské destinaci. Ruská strana však tuto možnost minulý víkend zamítla.

„Současný kontrakt předpokládá, že ruskou grand prix formule 1 hostí Soči. Smlouva je platná až do roku 2025,“ řekl pro ruskou agenturu Interfax Ilja Dzhus, mluvčí náměstka ruského premiéra Dmitryho Kozaka.

„Rosgonki (promotér ruské grand prix) s majiteli práv nediskutoval o možném přesunu ruského závodu do jiného města.“

Foto: Will Taylor-Medhurst