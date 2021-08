Do nejlepší desítky se v belgické kvalifikaci nedostal ani jeden pilot Ferrari

Leclerc skončil ve druhé části kvalifikace na jedenácté pozici, jeho týmový kolega ještě o dvě místa za ním. Oba si ale na roštu posunou před Valtteriho Bottase, který si z Maďarska přivezl penalizaci pěti míst za způsobení kolize v prvním kole.

„Dnes to pro nás byla zrádná kvalifikace. Je to škoda, protože jsem byl celkem spokojen s vyvážením vozu a naše celková výkonnost nebyla tak špatná, když uvážíme podmínky na trati. Teď si myslím, že by bylo lepší počkat s výměnou pneumatik v Q2, ale takhle je to už jednoduché říct,“ řekl Leclerc.

„Nyní se musíme soustředit na závod. Bude to těžké, ale zároveň vzrušující. Počasí bude bezpochyby hrát důležitou roli.“

Obtížný víkend, připouští Sainz

Jeho týmový kolega Sainz připouští, že to pro něj zatím ve Spa-Francorchamps nebyl jednoduchý víkend.

„Po třetím tréninku jsme to tak trochu očekávali. Nejsem rád, protože jízdu v dešti si vždy užívám. Dnes jsme ale neměli správné vyvážení a přilnavost. Měli jsme problém zahřát přední pneumatiky a neměli jsme žádný cit na brzdách. Musíme se na to podívat,“ řekl Sainz.

„Dnes to bylo také o tom vyjet na trať ve správný moment na správných pneumatikách. Jelikož déšť přicházel velmi rychle, bylo velmi těžké se správně rozhodnout. Uvidíme, co počasí přinese zítra. Uděláme maximum, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku.“